Окружной суд Хельсинки оштрафовал финского миллиардера Антти Ильмари Аарнио-Вихури на 77 808 евро за непропуск пешехода. Об этом сообщает Ilta-Sanomat .





Инцидент произошел еще в 2016 году. Бизнесмен, состояние которого оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро, не пропустил пешехода, несмотря на то, что окружавшие его автомобили остановились перед переходом. В результате случившегося никто не пострадал, а нарушитель впоследствии заявил полиции, что у него не было времени, чтобы притормозить, пишет motor.ru .

Сторона Аарнио-Вихури оспорила решение суда и заявила, что сумма должна быть ниже. Однако суд все-таки обязал его выплатить штраф в течение 12 дней. Сумма штрафа считается рекордной за такое правонарушение.

В Финляндии величина штрафа напрямую зависит от доходов нарушителя: чем он богаче, тем дороже ему обойдется несоблюдение ПДД. На сайте полиции даже есть специальный калькулятор , где штраф можно высчитать исходя из чистого ежемесячного дохода и количества иждевенцев.

Напомним, в 2015 году финского миллионера оштрафовали на 54 000 евро за превышение скорости на 23 км/ч. И это далеко не самый крупный штраф за превышение скорости в истории Финляндии. В 2002 году бывший глава Nokia Анси Ваньоки превысил скоростной режим на 25 км/ч и заплатил штраф в 116 000 евро, а в 2009 году бывший владелец компании Finnritilä Яри Бар был оштрафован на 112 000 евро за превышение скорости на 12 км/ч.