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В Финляндии водителя оштрафовали на 77 тысяч евро за непропуск пешехода
Окружной суд Хельсинки оштрафовал финского миллиардера Антти Ильмари Аарнио-Вихури на 77 808 евро за непропуск пешехода. Об этом сообщает
Инцидент произошел еще в 2016 году. Бизнесмен, состояние которого оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро, не пропустил пешехода, несмотря на то, что окружавшие его автомобили остановились перед переходом. В результате случившегося никто не пострадал, а нарушитель впоследствии заявил полиции, что у него не было времени, чтобы притормозить, пишет
Сторона Аарнио-Вихури оспорила решение суда и заявила, что сумма должна быть ниже. Однако суд все-таки обязал его выплатить штраф в течение 12 дней. Сумма штрафа считается рекордной за такое правонарушение.
В Финляндии величина штрафа напрямую зависит от доходов нарушителя: чем он богаче, тем дороже ему обойдется несоблюдение ПДД. На сайте полиции даже есть специальный
Напомним, в 2015 году
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Суд оштрафовал бизнесмена, состояние которого оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро.
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