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Коробки спецназа перекрыли проспект Независимости в Минске

25.03.2017 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Коробки спецназа перекрыли проспект Независимости в Минске

фото svaboda.org

Пытаясь прекратить акцию протеста в центре Минска, милиционеры в шлемах со щитами перекрыли проспект Независимости.

Таким образом милиция не дает пройти протестующим в сторону площади Якуба Колоса. До открытых столкновений с милицией, по предварительным данным, дело пока не дошло. 

Неразрешенный властями митинг, приуроченный ко Дню воли, лидеры оппозиции предлагали провести в 14.00 в районе Академии наук. Однако милиция перекрыла доступ к Академии наук. Тех, кто настойчиво пытались пройти в сторону НАН милиция задерживала и препровождала в автозаки. В результате в акции протеста приняло участие несколько сотен человек. Также на данный момент можно говорить о сотнях задержанных. Наблюдатели отмечают, что количество милиционеров значительно превышает количество протестующих.   

 
Теги: Минск
 
 
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Пытаясь прекратить акцию протеста в центре Минска, милиционеры в шлемах со щитами перекрыли проспект Независимости.

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