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Задержанный в ночь с 24 на 25 марта поэт и бывший кандидат в президенты Владимир Некляев находится в следственном изоляторе в Бресте.

Об этом Радио " Свобода " сообщила его супруга Ольга Некляева.

«Из интернета известно, что его ночью сняли с поезда, - сказала Ольга Некляева. - Сейчас он находится изоляторе временного содержания Ленинского ОВД в Бресте ».

До сих пор неизвестно, на каком основании задержали Владимира Некляева. Его сняли с поезда, когда он вчера возвращался в Беларусь из Польши.

«Мне официально никто не звонил, - сказала Некляева. - Это то, что мы узнаем сами ».

Последний раз Ольга Некляева разговаривала с мужем вечером 24 марта. Сегодня она будет в Минске - чтобы заключить договор с адвокатом, а затем выяснять, на каких основаниях задержали Владимира Некляева.

О задержании Владимира Некляева сообщил на своей странице в Фейсбуке директор агентства БелаПАН Алесь Липай.