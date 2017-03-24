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Задержанных в офисе "зеленых" посадили за ругань матом

25.03.2017 15:19 — Разное | Ежедневник  
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Задержанных в офисе "зеленых" посадили за ругань матом

фото Радио Свобода

В Московском районе столицы закончились суды над 12 задержанными вчера в офисе партии «Зеленые». Всех обвинили в нецензурной брани и приговорили от 10 до 15 суток.

Всех задержанных обвинили по статье 17.1 Кодекса об административных правонарушениях: нецензурная брань в общественном месте. Об этом Свободе сообщила подруга задержанных, которая была на судебном заседании, сообщзет Радио "Свобода". 

Еще двух человек из числа задержанных в офисе партии «Зеленые» судят в Советском суде.

Вчера вечером в офисе партии «Зеленые» собирали помощь задержанным в последние дни. Вскоре там появились сотрудники милиции в штатском. Сначала они переписали данные из документов людей. Потом появилась и милиция в форме, всем приказали идти в синий микроавтобус «для выяснения обстоятельств».

 
 
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В Московском районе столицы закончились суды над 12 задержанными вчера в офисе партии «Зеленые». Всех обвинили в нецензурной брани и приговорили от 10 до 15 суток.

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