|
Задержанных в офисе "зеленых" посадили за ругань матом
25.03.2017 15:19 — Разное | Ежедневник
фото Радио Свобода
В Московском районе столицы закончились суды над 12 задержанными вчера в офисе партии «Зеленые». Всех обвинили в нецензурной брани и приговорили от 10 до 15 суток.
Всех задержанных обвинили по статье 17.1 Кодекса об административных правонарушениях: нецензурная брань в общественном месте. Об этом Свободе сообщила подруга задержанных, которая была на судебном заседании, сообщзет Радио "
Еще двух человек из числа задержанных в офисе партии «Зеленые» судят в Советском суде.
Вчера вечером в офисе партии «Зеленые» собирали помощь задержанным в последние дни. Вскоре там появились сотрудники милиции в штатском. Сначала они переписали данные из документов людей. Потом появилась и милиция в форме, всем приказали идти в синий микроавтобус «для выяснения обстоятельств».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Московском районе столицы закончились суды над 12 задержанными вчера в офисе партии «Зеленые». Всех обвинили в нецензурной брани и приговорили от 10 до 15 суток.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии