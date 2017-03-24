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Трое детей-спортсменов, ехавших в машине тренера, погибли в аварии в Подмосковье

25.03.2017 15:21 — Разное | Tut.by  
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Трое детей и, предположительно, один взрослый погибли 25 марта в результате аварии на юго-востоке Подмосковья. Погибшие — дети 12−13 лет — вместе с тренером ехали из Рязани на неофициальный спарринг по боксу. Предполагаемый виновник ДТП, водитель «Газели», в столкновении не пострадал, сообщает Gazeta.ru.


Авария произошла 25 марта около 8.20 утра на 143-м километре трассы М5, на территории подмосковной деревни Врачово, неподалеку от Луховиц. По неизвестной пока причине водитель «Газели» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero.


В результате трое детей погибли на месте, а еще один мальчик доставлен в больницу.

Известно, что автомобилем управлял тренер ребят. Состояние водителя Renault остается неизвестным.

«Газель» перевернулась на бок, однако ее водитель избежал повреждений.

 
 
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Ребята ехали из Рязани на неофициальный спарринг по боксу.

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