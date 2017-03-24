Трое детей и, предположительно, один взрослый погибли 25 марта в результате аварии на юго-востоке Подмосковья. Погибшие — дети 12−13 лет — вместе с тренером ехали из Рязани на неофициальный спарринг по боксу. Предполагаемый виновник ДТП, водитель «Газели», в столкновении не пострадал, сообщает Gazeta.ru .





Авария произошла 25 марта около 8.20 утра на 143-м километре трассы М5, на территории подмосковной деревни Врачово, неподалеку от Луховиц. По неизвестной пока причине водитель «Газели» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero.



В результате трое детей погибли на месте, а еще один мальчик доставлен в больницу.

Известно, что автомобилем управлял тренер ребят. Состояние водителя Renault остается неизвестным.

«Газель» перевернулась на бок, однако ее водитель избежал повреждений.