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В урочище "Куропаты" прошел субботник Федерации профсоюзов Беларуси

25.03.2017 15:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В субботу, 25 марта, по инициативе белорусской Федерации профсоюзов в урочище "Куропаты" был проведен субботник по благоустройству территории. В дальнейшем на этом месте планируется возвести памятник жертвам репрессий. Также планируется организовать общественный сбор средств на строительство мемориала.

"Мы призвали всех неравнодушных вне зависимости от политических и конфессиональных взглядов принять участие в нашей акции по приведению в порядок территории "Куропат". На призыв откликнулось более 200 человек", — рассказала Зуенок.

Среди участников были представители трудовых коллективов Минска и Минского района, Федерации профсоюзов, БРСМ, "Белой Руси". На субботнике побывал министр культуры Борис Светлов. Он пообщался с журналистами, рассказал о конкурсе на создание мемориала в урочище.

По словам Зуенок, нельзя сказать, что сразу все привели в порядок. Она уточнила, что эта акция не разовая, и подобные мероприятия планируются сделать постоянными, насколько потребуется времени, чтобы привести в "Куропатах" все в порядок. Ближайший подобный субботник планируется провести в апреле.

Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Федерация профсоюзов Беларуси, молодежная профсоюзная организация и ветеранские организации, политические партии в субботу приняли участие в мероприятии по возведению мемориала скорби и памяти в урочище.

Беседу с пресс-секретарем Федерации профсоюзов Беларуси Ольгой Зуенок слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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О том, как прошла акция по благоустройству территории урочища "Куропаты", и планах возведения там мемориала, в эфире радио Sputnik Беларусь рассказала пресс-секретарь...

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