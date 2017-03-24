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"Хапун" в День воли: сотни задержанных
25.03.2017 15:35 — Разное | Ежедневник
фото tut.by
Сотни человек задержаны во время отмечания Дня воли в Минске 25 марта.
Неразрешенный властями митинг, приуроченный ко Дню воли, лидеры оппозиции предлагали провести в 14.00 в районе Академии наук. Однако милиция перекрыла доступ к Академии наук. Тех, кто настойчиво пытался пройти в сторону НАН милиция задерживала и препровождала в автозаки. Демонстранты намеревались двинуться на площадь Якуба Колоса, но дорогу им преградил ОМОН, перекрыв проспект Независимости.
Около 15.20 милицейские кордоны были сняты. В 14.35 станции метро были открыты на вход/выход для пассажиров.
В результате в акции протеста приняло участие по разным оценкам от нескольки сотен до 700 человек. Также можно говорить о сотнях задержанных. Наблюдатели отмечают, что количество милиционеров значительно превышала количество протестующих.
В ходе акции в Минске было задержано много журналистов.
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Сотни человек задержаны во время отмечания Дня воли в Минске 25 марта.
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