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Сотни человек задержаны во время отмечания Дня воли в Минске 25 марта.

Неразрешенный властями митинг, приуроченный ко Дню воли, лидеры оппозиции предлагали провести в 14.00 в районе Академии наук. Однако милиция перекрыла доступ к Академии наук. Тех, кто настойчиво пытался пройти в сторону НАН милиция задерживала и препровождала в автозаки. Демонстранты намеревались двинуться на площадь Якуба Колоса, но дорогу им преградил ОМОН, перекрыв проспект Независимости.

Около 15.20 милицейские кордоны были сняты. В 14.35 станции метро были открыты на вход/выход для пассажиров.

В результате в акции протеста приняло участие по разным оценкам от нескольки сотен до 700 человек. Также можно говорить о сотнях задержанных. Наблюдатели отмечают, что количество милиционеров значительно превышала количество протестующих.

В ходе акции в Минске было задержано много журналистов.





















