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Заместитель мэра Витебска предложил митингующим встречу в понедельник

25.03.2017 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В начале мероприятия к протестующим вышли заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета Петр Подгурский и начальник отдела охраны правопорядка областного УВД Александр Калиновский, они предупредили собравшихся о том, что мероприятие не санкционировано. Между представителями власти и участниками митинга разгорелась жаркая дискуссия. В итоге заместитель мэра предложил встретиться в понедельник в 9 утра у него в кабинете и ушел.

Примерно минут через сорок после начала митинга люди двинулись через центр города маршем к памятнику Владимиру Короткевичу.

Возле городской Ратуши протестующие торжественно возложили цветы памятнику князю Ольгерду. После этого они прошли к памятной доске писателю Василю Быкову, у которой также возложили цветы.

Возле памятника Владимиру Короткевичу состоялся второй митинг. Ранее обещанных требований и резолюций озвучено не было: организаторы, подавшие заявку на проведение мероприятия в этот день не присутствовали на митинге, поскольку с утра были вызваны в РУВД.

Во время движения колонны ее сопровождали работники ОМОНа, ГАИ и сотрудники милиции в штатском, а над митингующими периодически пролетал беспилотник.

Кроме празднования Дня Воли, основными требованиями к властям были отмена декрета "о тунеядстве", увеличение рабочих мест и повышение заработной платы.

 
 
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25 марта в Витебске на площади Победы состоялся несанкционированный митинг, переросший в шествие. Смотрите на видео, как проходила акция.

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