|
Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально
25.03.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Активисты белорусской оппозиции собрались на акцию, приуроченную к 99-летию провозглашения Белоруской народной республики, возле Академии наук. Задержания начались за полчаса до объявленного накануне старта шествия.
У всех, кто в этот день пришел к зданию НАН проверяли документы, личные вещи и интересовались целью прихода на площадку. Журналистам пройти дали, остальных провожали к автозакам для установления личности.
На противоположной стороне от Академии наук через проспект Независимости, у кинотеатра "Октябрь", также собирались люди, однако милиция не даёт им оставаться — ОМОН оттесняет их с места сбора.
Затем несколько сотен человек двинулись по проспекту Независимости в сторону центра. Они не дошли до площади Якуба Коласа, когда им преградила дорогу цепь бойцов ОМОН.
Третья волна задержаний прошла на пересечении проспектов Независимости и Машерова.
Начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич подтвердил факт
Между тем, государственные СМИ отмечают, что акция оппозиции не нашла поддержки в обществе.
"Отдельные участники акции намеренно вели себя провокационно, явно стремясь создать "яркую картинку" для тиражирования в СМИ", — отмечает агентство
Смотрите в фотолента Sputnik, как работал ОМОН в День Воли в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская милиция пресекла попытку белорусской оппозиции провести несанкционированную акцию в центре Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии