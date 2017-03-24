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Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально

25.03.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Активисты белорусской оппозиции собрались на акцию, приуроченную к 99-летию провозглашения Белоруской народной республики, возле Академии наук. Задержания начались за полчаса до объявленного накануне старта шествия. 

У всех, кто в этот день пришел к зданию НАН проверяли документы, личные вещи и интересовались целью прихода на площадку. Журналистам пройти дали, остальных провожали к автозакам для установления личности.

На противоположной стороне от Академии наук через проспект Независимости, у кинотеатра "Октябрь", также собирались люди, однако милиция не даёт им оставаться — ОМОН оттесняет их с места сбора. 

Затем несколько сотен человек двинулись по проспекту Независимости в сторону центра. Они не дошли до площади Якуба Коласа, когда им преградила дорогу цепь бойцов ОМОН.

Третья волна задержаний прошла на пересечении проспектов Независимости и Машерова.

Начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич подтвердил факт задержания во время несанкционированной акции оппозиции, но не уточнил количество задержанных.

Между тем, государственные СМИ отмечают, что акция оппозиции не нашла поддержки в обществе.

"Отдельные участники акции намеренно вели себя провокационно, явно стремясь создать "яркую картинку" для тиражирования в СМИ", — отмечает агентство БелТА.

Смотрите в фотолента Sputnik, как работал ОМОН в День Воли в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская милиция пресекла попытку белорусской оппозиции провести несанкционированную акцию в центре Минска.

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