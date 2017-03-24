﻿ Задержанный на Дне Воли: проверили документы и отпустили. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Задержанный на Дне Воли: проверили документы и отпустили

25.03.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Оппозиция традиционно проводит 25 марта акции под названием День Воли, которые приурочены годовщине принятия третьей декларации Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году. Разрешение на шествие в этом году городские власти активистам не выдавали.

В результате митинга было задержано значительное количество участников акции, которые позже были доставлены в районные отделы внутренних дел. Sputnik смог поговорить с одним из них — Вячеслава, инвалида второй группы, отпустили спустя несколько часов после задержания.

Смотрите на видео рассказ Вячеслава о задержании на Дне Воли и о том, что происходило в райотделе милиции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доставленных в столичные РУВД в ходе несанкционированной акции День Воли начали выпускать из районных отделений милиции днем в субботу. Смотрите видео Sputnik с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Акция оппозиции в Бишкеке закончилась выстрелами и разгоном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика