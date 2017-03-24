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Задержанный на Дне Воли: проверили документы и отпустили
25.03.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Оппозиция традиционно проводит 25 марта акции под названием День Воли, которые приурочены годовщине принятия третьей декларации Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году. Разрешение на шествие в этом году городские власти активистам не выдавали.
В результате митинга было задержано значительное количество участников акции, которые позже были доставлены в районные отделы внутренних дел. Sputnik смог поговорить с одним из них — Вячеслава, инвалида второй группы, отпустили спустя несколько часов после задержания.
Смотрите на видео рассказ Вячеслава о задержании на Дне Воли и о том, что происходило в райотделе милиции.
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Доставленных в столичные РУВД в ходе несанкционированной акции День Воли начали выпускать из районных отделений милиции днем в субботу. Смотрите видео Sputnik с...
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