Оппозиция традиционно проводит 25 марта акции под названием День Воли, которые приурочены годовщине принятия третьей декларации Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году. Разрешение на шествие в этом году городские власти активистам не выдавали.

В результате митинга было задержано значительное количество участников акции, которые позже были доставлены в районные отделы внутренних дел. Sputnik смог поговорить с одним из них — Вячеслава, инвалида второй группы, отпустили спустя несколько часов после задержания.

Смотрите на видео рассказ Вячеслава о задержании на Дне Воли и о том, что происходило в райотделе милиции.