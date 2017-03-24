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Акция оппозиции в Бишкеке закончилась выстрелами и разгоном
25.03.2017 17:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Жапаров был вызван сегодня в ГКНБ — согласно повестке, он проходит свидетелем по одному из уголовных дел. В последние годы политик находился за рубежом. Но вернулся в Кыгргызстан и был задержан.
Протестующие его сторонники попытались прорвать оцепление милиции. В ситуацию вмешался особый полк Министерства внутренних дел, созданный специально для разгона демонстраций. Раздались предупредительные выстрелы, особо активных начали задерживать и помещать в автобус. В нем сторонники Жапарова успели выбить стекла.
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В Бишкеке сторонники задержанного экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова устроили стычку с милицией, но их разогнали.
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