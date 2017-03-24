Жапаров был вызван сегодня в ГКНБ — согласно повестке, он проходит свидетелем по одному из уголовных дел. В последние годы политик находился за рубежом. Но вернулся в Кыгргызстан и был задержан.

Протестующие его сторонники попытались прорвать оцепление милиции. В ситуацию вмешался особый полк Министерства внутренних дел, созданный специально для разгона демонстраций. Раздались предупредительные выстрелы, особо активных начали задерживать и помещать в автобус. В нем сторонники Жапарова успели выбить стекла.