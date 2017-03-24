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ГПК: более 500 фур стоят на границах в очередях

25.03.2017 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 – Sputnik. Более 500 большегрузных автомобилей стоят в очередях на границах Беларуси в субботу 25 марта, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

ГПК: более 500 фур стоят на границах в очередях
© Sputnik / Виктор Толочко
ГТК: в субботу 25 марта на границе с Литвой могут быть очереди

Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что в первый день выходных на границе с Литвой возможны очереди из-за технических работ на литовской стороне.

По информации пограничного комитата в пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают выезда из Беларуси 250 фур, в "Бенякони" – 103, в "Привалке" – 100, в "Котловке" – 35.

На польском направлении очереди есть в "Брузгах" (21 машина) и "Козловичах" (6 фур). 

Выезда в Латвию ждут фуры в "Григоровщине" и "Урбанах" – по 20 автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая большая очередь – в "Каменном Логе", там выезда ждут 250 большегрузов.

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