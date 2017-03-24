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Несанкционированный День Воли-2017 глазами корреспондента Sputnik

25.03.2017 18:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мингорисполком не дал разрешения на проведение митинга и шествия в честь Дня Воли. Тем не менее, с 13:00 дня в субботу, 25 марта, возле Академии наук стали собираться люди. Первоначально акция была запланирована на 14:00. К этому времени минский проспект Независимости был перекрыт в нескольких местах, доступ к площадке у Академии наук был ограничен, три станции метро закрыты для посадки и высадки пассажиров.

"Людей оттеснили, но они пошли в обход и дошли до площади Якуба Коласа. Там сотрудники правоохранительных органов стали разделять манифестантов на группы и задерживать. Прошедших дальше задерживали у площади Победы", — рассказал Казарцев.

Несанкционированный День Воли-2017 глазами корреспондента Sputnik
© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам корреспондента, спецтехника была сгруппирована в районе Белгосфилармонии, но она не применялась. 

Говоря о том, что происходит возле РУВД, куда были доставлены участники акции, некоторых стали уже выпускать.

"В первую очередь выпускают людей пожилого возраста. По словам одного из отпущенных, в Советском РУВД находится от 60 до 100 человек", — сказал Казарцев.

Корреспондент отметил, что работе журналистов на акции возле Академии наук и на площади Якуба Коласа никто не препятствовал: до начала  на площадку перед Академией наук пропускали и иностранных журналистов, не аккредитованных в нашей стране. Тех, кто был задержан после ее окончания, уже тоже начали отпускать.

Полный комментарий корреспондента агентства Sputnik Беларусь о том, как прошла несанкционированная акция День воли-2017 — в аудиозаписи.

 
 
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Корреспондент агентства Sputnik Беларусь Евгений Казарцев вернулся с несанкционированной уличной акции 25 марта в Минске и рассказал ее подробности в студии радио...

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