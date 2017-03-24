Сборная Беларуси по футболу проводит сегодня в Стокгольме уже свой пятый матч квалификации чемпионата мира 2018 года. Это будет дебютный поединок для нового главного тренера национальной команды Игоря Криушенко. Соперником белорусов на «Френдс-Арене» станет сборная Швеции, начало встречи в 20.00 по минскому времени.

Вечером 24 марта белорусы опробовали газон стадиона, который в этом году примет финал Лиги Европы. А перед этим главный тренер белорусской сборной Игорь Криушенко и ее капитан Александр Мартынович ответили на вопросы журналистов.



Фото: abff.by

Наставник белорусской команды отметил, что самое важное — сыграть надежно в обороне.

— Но и нужно искать свой шанс в атаке — я надеюсь, что они у нас будут и надо быть готовым их реализовать. Рад, что за время подготовки никто у нас не выпал. Провели полноценный сбор и вижу по ребятам, что все готовы и рвутся в бой. Трудная задача у меня с выбором состава: все очень хорошо подготовились и в хорошем настроении подходят к матчу, — приводит официальный сайт АБФФ слова Игоря Криушенко.

Нынешний цикл сборная Швеции проводит без лучшего футболиста страны последнего десятилетия Златана Ибрагимовича, который после Евро-2016 завершил карьеру в национальной команде. Но и без него шведы держатся вполне достойно. Они сыграли дома вничью с Голландией — 1:1, обыграли на выезде Люксембург — 1:0, дома разгромили Болгарию — 3:0 и уступили в гостях вице-чемпионам Европы французам — 1:2.

В нашей отборочной группе после 4 туров шведы делят 2−3-е места с голландцами.

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2).

2. Голландия — 7 (4; 8−4).

3. Швеция — 7 (4; 6−3).

4. Болгария — 6 (4; 6−10).

5. Беларусь — 2 (4; 2−6).

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Команда Беларуси вполне оптимистично стартовала в отборочном цикле домашней ничьей с Францией — 0:0, однако следующие поединки обернулись разочарованиями — крупное поражение в Голландии — 1:4, домашняя ничья с Люксембургом — 1:1 и поражение в Болгарии — 0:1.

Руководство АБФФ посчитало такой график набора очков неудовлетворительным и предложило главному тренеру Александру Хацкевичу пересмотреть условия контракта. Тот подумал и отказался, за что и был уволен в начале декабря. Долгие поиски нового тренера завершились бюджетным вариантом — важный пост доверили Игорю Криушенко, который согласился спасать тонущий корабль лишь при условии совмещения должностей в национальной дружине и клубе «Торедо-БелАЗ».

В жодинской команде Игорь Криушенко показал, что на уровне чемпионата Беларуси умеет добиваться хороших результатов со средними футболистами. Собственно, на фоне Европы лучшие белорусские футболисты тоже весьма средние. Поэтому будет любопытно посмотреть, как у наставника получится проявить себя на международном уровне.

Капитан сборной Беларуси Александр Мартынович хорошо знаком с двумя футболистами сборной Швеции, которые являются его партнерами по российскому клубу «Краснодар» — это защитник Андреас Гранквист и полузащитник Виктор Клаэссон.

— Буквально за пару дней до предыдущего матча в чемпионате России разговаривали про матч в Стокгольме. Ребята сказали, что они нас ждут: надеются, что будет хорошая и интересная игра. Пообещали, что нам понравится стадион и атмосфера на матче, — поделился Александр Мартынович.

Он также рассказал как проходили перевыборы капитана в белорусской сборной.

— Нас перед тенировкой предупредили, что будут выборы капитана. Каждому раздали по листику и каждый написал свое мнение, кто капитан и его заместители. Для меня большая честь быть капитаном. Постараюсь оправдать ожидания ребят и тренерского штаба.

Прежде Беларусь и Швеция встречались трижды, и все три раза белорусы проиграли. В квалификации чемпионата мира-1998 они крупно проиграли в Стокгольме — 1:5 и более достойно в Минске — 1:2. Летом 2010 года в Минске в товарищеском поединке хозяева уступили со счетом 0:1.