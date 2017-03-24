



В американском Минобороны объявили о наличии российских военнослужащих "на земле" в Ливии.

Об этом сообщил генерал Корпуса морской пехоты США Томас Вальдхаузер, глава Африканского командования вооруженных сил США. Он не уточнил численности российского контингента. По его словам, есть "неопровержимые" доказательства того, что Россия в Ливии поддерживает армию фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Reuters. В середине марта это агентство сообщало о переброске десятков военных РФ в Египет на границу Ливии, в Минобороны и Кремле это опровергали, сообщает newsru.com .

Вальдхаузер на пресс-конференции заявил, что между Россией и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Ливии, существует связь, и это невозможно отрицать: "Я думаю, что это общеизвестно, и уж точно - в открытой прессе, о россиянах и их желании влиять на события в Ливии... Насчет русских и Хафтара, я думаю, что связь на данный момент неоспорима".

"Они (российские войска) находятся на земле, они пытаются влиять на события. Мы наблюдаем за тем, что они делают, с большой озабоченностью. И вы знаете, что помимо военной стороны этого, мы видели некоторую недавнюю активность в сфере бизнеса", - цитирует генерала RNS.

Вальдхаузер сообщил журналистам, что Соединенные Штаты будут держать в Ливии военный контингент в разведывательных целях и сотрудничать с поддерживаемым ООН правительством в Триполи.

О появлении российского спецназа на авиабазе в Египте вблизи границы с Ливией сообщило 14 марта агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники. Собеседник в египетских силах безопасности рассказал, что речь идет об отряде спецназовцев из 22 человек. Чиновники из США сообщили, что подразделение спецназа и беспилотные летательные аппараты прибыли в населенный пункт Сиди-Баррани, который располагается примерно в сотне километров от границы Египта и Ливии. По данным Reuters, прибытие российского спецназа к границе Ливии может быть связано с последними неудачами командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Военные под его руководством в начале марта получили болезненный удар, провалив оборону нескольких нефтяных портов. Минобороны РФ опровергло информацию о размещении российских подразделений специального назначения в Египте.

RNS напоминает, что фельдмаршал Халифа Хафтар неоднократно был в России с официальными визитами, он встречался с министрами Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. В январе 2017 года Хафтар посетил тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Армия Хафтара подчиняется признанному на международном уровне правительству в Тобруке. Ее численность - около 30 тысяч человек.



Подробнее: http://www.newsru.com/world/25mar2017/libya.html