Некогда принципиальная соперница Дарьи Домрачевой норвежка Тура Бергер, завершившая карьеру в 2014 году, связала костюм для дочери белорусской биатлонистки.

Фото презента от знаменитой норвежки знаменитая белоруска продемонстрировала в своем Инстаграме .

— Всем норвежский вязаный привет от Туры Бергер! — написала Дарья Домрачева.

Кроме того, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 сообщила о том, что не сможет прибыть на финальный этап Кубка Анны Богалий в Мурманск, куда вместе со своим мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом они были приглашены в качестве почетных гостей. Причина — отмена авиарейса.

По дороге в Мурманск… рейс отменён… :(Всем участникам финального этапа Кубка Богали-Скимир успешного выступления и яркого закрытия сезона! Дерзайте! Обязательно увидимся в следующем году!!! До встречи в Мурманске в 2018!!! Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Мар 24 2017 в 1:18 PDT