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Тура Бергер связала костюм для дочери Дарьи Домрачевой

25.03.2017 21:09 — Разное | Tut.by  
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Некогда принципиальная соперница Дарьи Домрачевой норвежка Тура Бергер, завершившая карьеру в 2014 году, связала костюм для дочери белорусской биатлонистки.

Фото презента от знаменитой норвежки знаменитая белоруска продемонстрировала в своем Инстаграме.

— Всем норвежский вязаный привет от Туры Бергер! — написала Дарья Домрачева.

Кроме того, трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 сообщила о том, что не сможет прибыть на финальный этап Кубка Анны Богалий в Мурманск, куда вместе со своим мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом они были приглашены в качестве почетных гостей. Причина — отмена авиарейса.

 
 
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Некогда принципиальная соперница Дарьи Домрачевой норвежка Тура Бергер, завершившая карьеру в 2014 году, связала костюм для дочери белорусской биатлонистки.

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