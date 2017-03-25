Леонид Нестюк был госпитализирован 21 марта, медики оценивали его состояние как тяжелое. В пятницу 24 марта стало известно, что настоятель костела Пресвятой Троицы умер.

По словам начальника отдела информации и общественных связей БелАЭС Эдуарда Свирида ни одно знаменательное событие на Белорусской АЭС не проходило без его участия.

"Никто из наших гостей не уезжал домой, не побывав в его храме", – заявил он.

Свирид отметил, что Нестюк был открытым, жизнерадостным, ироничным и остроумным человеком.