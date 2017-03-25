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Утрата белорусского Нотр-Дама: каким был ксендз Нестюк

25.03.2017 20:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Леонид Нестюк был госпитализирован 21 марта, медики оценивали его состояние как тяжелое. В пятницу 24 марта стало известно, что настоятель костела Пресвятой Троицы умер.

По словам начальника отдела информации и общественных связей БелАЭС Эдуарда Свирида ни одно знаменательное событие на Белорусской АЭС не проходило без его участия.

"Никто из наших гостей не уезжал домой, не побывав в его храме", – заявил он.

Свирид отметил, что Нестюк был открытым, жизнерадостным, ироничным и  остроумным человеком.

 
 
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Настоятель одного из красивейших храмов Беларуси – костела Пресвятой Троицы, расположенного в Гервятах, умер 24 марта. Смотрите в фотоленте Sputnik, каким ксендза...

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