Игорь Криушенко выдал абсолютно худший результат в дебютном матче в качестве главного тренера в истории национальной команды Беларуси. 25 марта в матче 5-го тура квалификации ЧМ-2018 белорусы разгромно проиграли команде Швеции (0:4).



Игорь Криушенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

А вот как стартовали в официальных матчах у руля сборной страны предшественники нынешнего наставника:



Сергей Боровский (1-й раз) - 7.09.1994, Норвегия - Беларусь - 1:0;

Михаил Вергеенко - 30.04.1997, Латвия - Беларусь - 2:0;

Сергей Боровский (2-й раз) - 9.10.1999, Беларусь - Италия - 0:0;

Эдуард Малофеев - 2.09.2000, Беларусь - Уэльс - 2:1;

Анатолий Байдачный - 6.09.2003, Беларусь - Чехия - 1:3;

Юрий Пунтус - 2.09.2006, Беларусь - Албания - 2:2

Бернд Штанге - 8.09.2007, Беларусь - Румыния - 1:3;

Георгий Кондратьев - 7.09.2012, Грузия - Беларусь - 1:0;

Андрей Зыгмантович - 15.11.2014, Испания - Беларусь - 3:0;

Александр Хацкевич - 27.03.2015, Македония - Беларусь - 1:2.