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Криушенко выдал абсолютно худший результат в дебютном матче среди всех тренеров сборной Беларуси
Игорь Криушенко выдал абсолютно худший результат в дебютном матче в качестве главного тренера в истории национальной команды Беларуси. 25 марта в матче 5-го тура квалификации ЧМ-2018 белорусы
А вот как стартовали в официальных матчах у руля сборной страны предшественники нынешнего наставника:
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Игорь Криушенко выдал абсолютно худший результат в дебютном матче в качестве главного тренера в истории национальной команды Беларуси.
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