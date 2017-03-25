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Криушенко выдал абсолютно худший результат в дебютном матче среди всех тренеров сборной Беларуси

25.03.2017 23:18 — Разное | Tut.by  
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Игорь Криушенко выдал абсолютно худший результат в дебютном матче в качестве главного тренера в истории национальной команды Беларуси. 25 марта в матче 5-го тура квалификации ЧМ-2018 белорусы разгромно проиграли команде Швеции (0:4).


Игорь Криушенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

А вот как стартовали в официальных матчах у руля сборной страны предшественники нынешнего наставника:

Сергей Боровский (1-й раз) - 7.09.1994, Норвегия - Беларусь - 1:0;
Михаил Вергеенко - 30.04.1997, Латвия - Беларусь - 2:0;
Сергей Боровский (2-й раз) - 9.10.1999, Беларусь - Италия - 0:0;
Эдуард Малофеев - 2.09.2000, Беларусь - Уэльс - 2:1;
Анатолий Байдачный - 6.09.2003, Беларусь - Чехия - 1:3;
Юрий Пунтус - 2.09.2006, Беларусь - Албания - 2:2
Бернд Штанге - 8.09.2007, Беларусь - Румыния - 1:3;
Георгий Кондратьев - 7.09.2012, Грузия - Беларусь - 1:0;
Андрей Зыгмантович - 15.11.2014, Испания - Беларусь - 3:0;
Александр Хацкевич - 27.03.2015, Македония - Беларусь - 1:2.

 
 
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Игорь Криушенко выдал абсолютно худший результат в дебютном матче в качестве главного тренера в истории национальной команды Беларуси.

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