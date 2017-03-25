Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов после крупного поражения от Швеции в матче квалификации ЧМ-2018 не смог объяснить свою ошибку в ситуации со вторым пропущенным голом, а также прокомментировал сравнение шведскими журналистами этого гола с ляпом вратаря хоккейной команды «Тре Крунур» Томи Сало в четвертьфинале Олимпиады 2002 года.

Видео: Varinder Kooner

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— Нельзя сравнивать эти ситуации. Я помню, что это это было в четвертьфинале Олимпийских игр, где Сало пропустил нелепый гол. Сравнивать его с моим некорректно, так что тот Сало пропустил на Олимпийских играх, и это было хуже, потому что его цена была больше.

— Что случилось сегодня?

— Ничего особенного. Я не могу этого объяснить, — цитирует fotbollskanalen.se слова Горбунова.

Вратарь сборной Беларуси также признался, что своими ошибками в поединке со шведами подвел нового наставника Игоря Криушенко, который дебютировал в роли главного тренера национальной дружины.



Андрей Горбунов. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Настроение на нуле. Счет говорит сам за себя. 4:0 — непристойный результат. Играли плохо. При ошибках, что я допустил, тяжело вернуться в игру. 0:3 счет стал из ничего. Игрокам психологически трудно на него реагировать. Понятно, в первом тайме тоже ничего не получалось, но счет был 0:1.

Не мой день, наверное. На медиакубе пересмотрел втрой гол. Я даже ногу «закрывал», страховал. Мяч пролез — значит, так надо было. Но оправданий нет. В карьере это первая моя ошибка такого рода. Была уйма других, но такая — первая. Она случается очень редко. И ее не объяснить. Есть технические ошибки, есть тактические, а здесь…

— Это самое болезненное поражение в твоей карьере в сборной?

— Наверное. Хотя была еще одна неудачная игра — со сборной Северной Ирландии. Два раза ошибся. Тот матч даже хуже получился. Здесь хоть выручал где-то, а там вообще нет. Не разделяю товарищеские матчи и официальные. Игра за сборную есть игра за сборную. Встреча со шведами — одна из худших игр в карьере.

— Нет ощущения, что в какой-то степени подвели тренера?

— Лично я подвел. Не оправдал доверия. Никакому тренеру не пожелаешь такого дебюта. Но извиняться к нему, конечно, не пойду. Все мы взрослые люди, прекрасно понимаем, кто что не так сделал. Через работу, через другие игры теперь надо зарабатывать шанс. Уверен, я исправлюсь, — заявил Андрей Горбунов в интервью корреспонденту « Прессбола » Сергею Мордасевичу.