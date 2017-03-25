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Видеофакт: Национальная библиотека погасла в поддержку "Часа Земли"

26.03.2017 00:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минск принял участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли". С 20:30 до 21:30 должны были погаснуть электрические огни на столичных проспектах, памятниках архитектуры, торговых центрах.

Традиционно в Минске отключили и подсветку Национальной библиотеки. Правда, не на час, а только на 30 минут. А крупный торговый центр в микрорайоне "Восток" про акцию и вовсе забыл.

Цель акции "Час Земли" — затронуть проблему изменения климата, энергетического объединения человечества. Впервые акцию провели в Австралии в 2007 году, тогда были отключены огни Оперного театра в Сиднее.

 
Теги: Минск
 
 
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Экологическая акция "Час Земли" прошла в Минске. Смотрите на видео, как отключились огни Национальной библиотеки.

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