Минск принял участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли". С 20:30 до 21:30 должны были погаснуть электрические огни на столичных проспектах, памятниках архитектуры, торговых центрах.

Традиционно в Минске отключили и подсветку Национальной библиотеки. Правда, не на час, а только на 30 минут. А крупный торговый центр в микрорайоне "Восток" про акцию и вовсе забыл.

Цель акции "Час Земли" — затронуть проблему изменения климата, энергетического объединения человечества. Впервые акцию провели в Австралии в 2007 году, тогда были отключены огни Оперного театра в Сиднее.