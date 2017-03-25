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Голландия сюрпризно проиграла болгарам в квалификации ЧМ-2018
25 марта прошли еще два поединка 5-го тура в отборочной группе «А» квалификации ЧМ-2018, где
Болгария — Голландия — 2:0
Голы: 1:0 — Делев (5), 2:0 — Делев (20).
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Героем матча стал 27-летний форвард польской «Погони» Спас Делев, который забил свои первые в карьере мячи в составе сборной Болгарии.
Создав задел в 2 гола, болгары сосредоточились на обороне и весьма в этом преуспели, сохранив свои ворота сухими.
Победа позволила сборной Болгарии сместить голландцев с третьей строки в турнирной таблице.
Люксембург — Франция — 1:3
Голы: 0:1 — Жиру (28), 1:1 — Жоашим (34, с пенальти), 1:2 — Гризманн (37, с пенальти), 1:3 — Жиру (77).
Франция, потеряв очки в Минске на старте квалификации, одержала после того вот уже четвертую победу кряду и уверенно лидирует в группе.
Люксембург же в очередной раз доказал, что неуклонно вырастает из костюма футбольного карлика. Французам пришлось изрядно попотеть, чтобы обыграть андердога.
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Турнирное положение в группе «А»:
1. Франция — 13 очков (5 матчей; разница мячей 10−3).
2. Швеция — 10 (5; 10−3).
3. Болгария — 9 (5; 8−10).
4. Голландия — 7 (5; 8−6).
5. Беларусь — 2 (5; 2−10).
6. Люксембург — 1 (5; 6−12).
28 марта в Скопье сборная Беларуси сыграет спарринг с Македонией.
На 1 июня запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).
Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.
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25 марта прошли еще поединки 5-го тура в отборочной группе "А" квалификации ЧМ-2018, где белорусы крупно уступили шведам. Сборная Болгарии сюрпризно нанесла поражение...
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