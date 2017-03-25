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Восторг и боевое настроение: Настя Кравченя на сцене "Ты супер!"

26.03.2017 09:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Судьям проекта "Ты супер!" выступление белорусской участницы Анастасии Кравчени пришлось по душе, по решению жюри юная исполнительница прошла в следующий тур.

Впечатлениями и эмоциями после первого выхода на сцену проекта "Ты супер" Анастасия Кравченя поделилась с ведущим радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым.

"Все было замечательно. Я волновалась, потому что было красноватое горло, и я боялась, что не возьму высокие ноты. И вот я вышла и настолько вошла в образ, что не слышала, как нажимались кнопки. Под конец выступления думала, что не прошла вообще. Потом на сцену вышел ведущий Вадим Токменев и сказал, что я прошла, и это был огромный восторг", — рассказала Анастасия.

Восторг и боевое настроение: Настя Кравченя на сцене "Ты супер!"
© Фото: PR НТВ
Вадим Галыгин рассказал участнице "Ты супер!" как выиграть конкурс

Юная вокалистка поблагодарила за поддержку свою родную школу, близких друзей и родных. За кулисами во время шоу находилась родная тетя девушки, которая приехала поддержать Настю.

А на сцену в качестве поддержки для Насти вышел ее соотечественник, известный шоумен Вадим Галыгин. Он подарил исполнительнице букет цветов и поделился советом, как выиграть конкурс.

Следить за успехами белорусских участниц конкурса "Ты супер!" можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.

Комментарий Насти Кравчени о первом конкурсном выступлении на проекте "Ты супер!" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В субботу, 25 марта, в эфире НТВ и на сайте Sputnik Беларусь состоялся показ нового конкурсного шоу проекта "Ты супер!" — на сцену впервые вышла белоруска Анастасия...

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