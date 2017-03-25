Вокруг жиров, которые поступают в наш организм с пищей, сложилось множество мифов. Некоторые из них абсолютно безосновательные, другие верны лишь в определенных случаях.





Многие привыкли думать, что намазанное на хлеб сливочное масло или съеденное авокадо немедленно отложатся в виде подкожного жира, повысят уровень холестерина и увеличат риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но так ли это на самом деле?





В первую очередь, жиры участвуют в огромном количестве обменных процессов, именно поэтому они так важны для нашего здоровья. Помимо этого, жиры защищают клетки организма от внешних воздействий, и нехватка данного нутриента в рационе со временем неизбежно вызывает ряд функциональных и даже эстетических проблем. Именно поэтому не стоит вестись на уловки производителей, настойчиво предлагающих свою обезжиренную продукцию.





Миф 1: жиры животного происхождения увеличивают уровень холестерина в крови

Из жиров, в том числе животного происхождения, действительно синтезируется холестерин. Но происходит это только при избыточном его потреблении. Помните также, что абсолютно аналогичный процесс происходит и при избыточном потреблении углеводов, которые, кстати, гораздо опаснее для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Дело в том, что холестерин, который образуется из углеводов, гораздо легче окисляется и негативнее влияет на артерии и сосуды. Так что в следующий раз, выбирая между стейком и сладкой выпечкой, отдайте предпочтение первому варианту и навсегда забудьте про этот миф, который не имеет научного подтверждения.





Миф 2: от употребления жиров появляется лишний вес

Процесс набора веса, если мы говорим не о сознательном увеличении мышечной массы за счет тренировок, происходит из-за того, что вы потребляете больше калорий, чем тратите. И вариантов похудения тут всего два: снизить дневную калорийность или увеличить двигательную активность.

Безусловно, если вы выбираете первый вариант, то проще всего это сделать именно за счет жиров, ведь 1 грамм жиров в 2 раза калорийнее, чем 1 грамм белков или углеводов. Однако делать этого не следует, потому что при дефиците жиров организм будет стараться сохранить накопленные запасы, а при первой возможности начнет их заново накапливать. Таким образом, вы не только не похудеете, но и увеличите процент жира в теле.

Возможно, именно отсюда и возник этот миф, но связан он не столько с употреблением жиров, сколько с несбалансированным рационом. Забудьте о нем и питайтесь так, чтобы организм получал достаточное количество базовых нутриентов — белков, жиров и углеводов. Просто научитесь грамотно вписывать продукты, богатые жирами, в свою дневную норму калорий.





Миф 3: жиры — основная причина сердечно-сосудистых заболеваний

Мы уже упоминали о том, что жиры не являются основными виновниками повышенного уровня холестерина, но если приведенных выше аргументов недостаточно, то задумайтесь о том, почему организм не выводит его излишки. Все дело в том, что повышенный холестерин — это не причина заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний, а следствие воспалительных процессов в артериях.

Такие процессы могут быть вызваны самыми разными факторам — от курения и сидячего образа жизни до чрезмерного употребления сахара. Попробуйте на месяц исключить из рациона все полуфабрикаты, выпечку, сладости и газированные напитки, оставив привычные мясные блюда и яйца, а затем повторите анализ на уровень холестерина. Скорее всего, он понизится даже при том, что вы не сокращали потребление жиров.





Миф 4: животные жиры вреднее растительных

Еще один миф, который возник в последние годы, доказывает, что многие люди даже не стремятся разбираться в составе продуктов, которые едят. Вы, наверняка, слышали о полезных омега-3 и омега-6 жирных кислотах, которые должны быть в рационе каждого, кто хочет сохранить здоровье и молодость.

Так вот, в животных жирах уровень омега-6 выше, чем в растительных, а с учетом того, что употребление этих двух кислот должно быть максимально сбалансированным, важно получать жиры из разных источников. Интересный факт, но животный жир, в том числе сало и топленое масло, гораздо больше подходит для жарки из-за того, что молекулы животного жира медленнее разрушаются при нагревании, поэтому не бойтесь добавлять эти продукты в свое меню.