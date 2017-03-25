Во время матча квалификации ЧМ-2018 Швеция — Беларусь в Стокгольме на гостевом секторе были зажжены файеры. После игры полицейские задержали несколько белорусских болельщиков в подтрибунном помещении «Френдс Арены», сообщает Tribuna.com .



Белорусский фан-сектор в какой-то момент зажег пиротехнику. У такого поступка были последствия. Фото с сайта tribuna.com





Видео: Артем Фандо

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Фотоподтверждения того, что 25 марта и в Швеции оказался днем жестких задержаний, появились в твиттере .

Фото: twitter.com/_taty_d



















