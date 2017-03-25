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После матча в Стокгольме шведская полиция задержала белорусских болельщиков
Во время матча квалификации ЧМ-2018
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Фотоподтверждения того, что 25 марта и в Швеции оказался днем жестких задержаний, появились в
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Во время матча квалификации ЧМ-2018 Швеция - Беларусь в Стокгольме на гостевом секторе были зажжены несколько файеров. После игры полицейские задержали несколько...
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