



Американский журнал Fortune включил в рейтинг мировых лидеров двух россиян - основателя фонда DST Global и совладельца Mail.Ru миллиардера Юрия Мильнера и председателя организации "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину.

В топ-50 Ганнушкина занимает 29-е место, а Мильнер - 40-е, сообщается на сайте журнала, пишет newsru.com .

"В путинской России борьба за права человека не самое безопасное занятие, - пишет журнал, представляя председателя "Гражданского содействия" и руководителя сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину. - Именно этим занимается 75-летняя математик Ганнушкина. Ее комитет "Гражданское содействие" помог более 50 тысяч людей, по преимуществу мигрантам и беженцам, сориентироваться в византийской правовой системе России. Некоторые из ее достижений: продвижение изменений в законы о предоставлении гражданства беженцам и лоббирование права детей-беженцев пользоваться русскими школами. Все это несмотря на то, что ее организация названа российским правительством "иностранным агентом".

Ганнушкина, будучи главой комитета "Гражданское содействие", уже более 25 лет помогает беженцам со всего мира, выполняя те задачи, которые, согласно конвенции ООН, обязано выполнять государство. Преподаватель математики одного из московских вузов начала заниматься помощью беженцам в конце 80-х годов, после того, как побывала в Азербайджане во время конфликта в Нагорном Карабахе. Затем были войны в Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Чечне. Постепенно организация, которую возглавляла Ганнушкина, превратилась из благотворительной в правозащитную - поскольку подопечным приходилось решать юридические вопросы.

"Названный в честь первого космонавта российский физик, ставший инвестором, заработал свои миллиарды, сделав ставку на такие технологии, как Facebook и Airbnb, - представляет журнал Мильнера. - Теперь он поддерживает такие большие научные авантюры, как проект по поиску разумной жизни во Вселенной. Он также убедил своих приятелей, в том числе Марка Цукерберга из Facebook и Джека Ма из Alibaba, профинансировать крупные премии для физиков, биологов и математиков".

В апреле прошлого года Юрий Мильнер, чье состояние журнал Forbes оценивает в 3,2 млрд долларов, вместе со знаменитым физиком-теоретиком и популяризатором науки Стивеном Хокингом объявил о старте проекта Breakthrough Starshot, целью которого станет запуск космического аппарата к звездам со скоростью 160 миллионов километров в час.

На первое место Fortune поставил президента бейсбольной секции клуба Chicago Cubs Тео Эпштейна. На втором месте топа находится председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма, на третьем - Папа Римский Франциск.

В первой десятке также американская бизнесвумен и филантроп Мелинда Гейтс (жена Билла Гейтса); американский бизнесмен, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post Джеф Безос; режиссер и публицист Ава Дюверней - первая афроамериканка, получившая Гран-при фестиваля "Сандэнс" за лучшую режиссуру и номинированная на "Оскар" за байопик Мартина Лютера Кинга "Сельма".

Первую десятку замыкают генерал-лейтенант сухопутных войск США Герберт Рэймонд "Г. Р." Макмастер, принимавший участие во всех крупных американских войнах современности и назначенный американским президентом Дональдом Трампом советником по национальной безопасности, президент частично признанной Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь, американский сенатор Джон Маккейн и канцлер Германии Ангела Меркель.

В список Fortune также попали глава SpaceX и Tesla Илон Маск (30-е место) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (31-е место). Самые молодые участники рейтинга - занимающийся благотворительностью популярный хип-хоп-исполнитель из Чикаго Чанселор Беннетт, более известный под псевдонимом Chance the Rapper (46-е место), и сооснователь сервиса Airbnb Брайан Чески 1981 года рождения (18-е место).



