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Киевскую команду по американскому футболу не пустили в Беларусь
Матч по американскому футболу между минскими «Литвинами» и киевскими «Патриотами», который был состояться 26 марта в белорусской столице, отменен. Такая информация размещена на странице клуба «Литвины»
«Автобус с киевскими „Патриотами“ не пустили в страну!», — говорится в сообщении.
Как отмечается на странице «Литвинов», основание для отказа во въезде украинских спортсменов —
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Матч по американскому футболу между минскими "Литвинами" и киевскими "Патриотами", который был состояться 26 марта в белорусской столице, отменен.
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