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Киевскую команду по американскому футболу не пустили в Беларусь

26.03.2017 12:06 — Разное | Tut.by  
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Матч по американскому футболу между минскими «Литвинами» и киевскими «Патриотами», который был состояться 26 марта в белорусской столице, отменен. Такая информация размещена на странице клуба «Литвины» ВКонтакте.


Фото: vk.com/minsk_litwins

«Автобус с киевскими „Патриотами“ не пустили в страну!», — говорится в сообщении.


Как отмечается на странице «Литвинов», основание для отказа во въезде украинских спортсменов — статья 30 закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». В этой статье перечислены причины, по которым иностранец может получить отказ в выдаче визы для въезда в Беларусь или отказ во въезде в страну.

 
 
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Матч по американскому футболу между минскими "Литвинами" и киевскими "Патриотами", который был состояться 26 марта в белорусской столице, отменен.

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