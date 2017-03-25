Матч по американскому футболу между минскими «Литвинами» и киевскими «Патриотами», который был состояться 26 марта в белорусской столице, отменен. Такая информация размещена на странице клуба «Литвины» ВКонтакте .



Фото: vk.com/minsk_litwins

«Автобус с киевскими „Патриотами“ не пустили в страну!», — говорится в сообщении.





Как отмечается на странице «Литвинов», основание для отказа во въезде украинских спортсменов — статья 30 закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». В этой статье перечислены причины, по которым иностранец может получить отказ в выдаче визы для въезда в Беларусь или отказ во въезде в страну.