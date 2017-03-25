Главным условием при поиске квартиры для дизайнера интерьеров Эдди была возможность принимать в ней друзей, пишет Houzz . Он нашел апартаменты площадью 93 кв. м в оживленном районе Хеллс Китчен в центре Манхэттена и ждал шанса, чтобы поменять их так, как хочется. Вместе с архитектором Эдвардом Уэндтом из бюро Now Workshop он придумал дизайн и изменил планировку, отделку полов, стен и потолка.





О проекте

Место: Район Хеллс Китчен, Нью-Йорк, США

Размер: 93 кв. м; две спальни, одна ванная

Кто здесь живет: Дизайнер Эдди Ли и его пес Бадди

Авторы проекта: Эдди Ли (Eddie Lee) и Эдвард Уэндт (Edward Wendt) из бюро Now Workshop





«В гостиной стоит мой любимый диван, сделанный на заказ в Бруклине. Он прекрасно подходит для сбора гостей и просмотра фильмов», — рассказывает Эдди. Ярким цветовым акцентом здесь стал фиолетовый стул Husk от B&B Italia. Столик у дивана — родом из Англии и датируется XIX веком. Журнальный столик из пластика и стекла, стоящий посередине комнаты — 1970-х годов.





На стене — портреты рыжеволосых мужчин из книги британского фотографа Томаса Найтса «Red Hot 100», а фотографию над диваном сделал фотограф Джен ДеНайк.

«В камине мне больше всего нравится глазированный кирпич кобальтового цвета от Clé Tile из Саусалито», — говорит Эдди. На полках — книги и альбомы дизайнера: он не поленился и расставил их по цвету корешков.





Старые фотографии, антикварная бутылка для саке, традиционная баварская кружка начала XIX века, наследие прадедушки Эдди — эти мелкие детали добавляют комнате характера.





Ли и Уэндт полностью перепланировали кухонную зону. В большом пространстве им удалось создать открытую кухню, плавно переходящую в гостиную.





Когда Эдди покупал апартаменты, потолки здесь были намного ниже, а часть высоты занимали антресоли. Хозяин выбрал высокие потолки и открытое пространство, убрав лишнее.

Открытая планировка кухни идеально подходит для приема гостей. «Стол сделан на заказ Soleil Furniture в городке Рослин, штат Нью-Йорк, по моему дизайну. Это выбеленная плита из цельного куска тикового дерева на железном основании высотой с барную стойку», — рассказывает Эдди.





«Открытая кухня идеально подходит моему образу жизни. Я часто устраиваю бар на кухонном острове или небольшой фуршет за обеденным столом» — отмечает хозяин.





Винтажный комод Harvey Probber 1950-х годов и немецкая керамическая лампа того же периода дополняют ансамбль столовой зоны.





На стенах стловой — обработанные вручную дубовые и тканевые панели Phillip Jeffries из манильской пеньки.





«Когда рабочие шлифовали входную дверь, выяснилось, что на ней было много слоев краски. Я попросил их остановиться на середине работы. Это было похоже на археологические раскопки — мне очень нравится история этого интерьера», — делится Эдди.





Около входа в квартиру расположился небольшой уголок для чтения. «Я очень люблю читать, поэтому хотел обустроить пространство для чтения, которое можно время от времени использовать как гостевую спальню. Из-за того что комната маленькая, все стены обвешаны полками, чтобы хватило места для книг.





На комоде стоит американская лампа 1920-х годов.





«Моя спальня маленькая, но уютная. Изголовье кровати от стены до стены сделано компанией Plantation Design. На одной стене я установил зеркало во всю длину, чтобы визуально увеличить комнату, а противоположную стену покрыл текстурными тканевыми панелями Phillip Jeffries.





Эдди Ли полностью переоборудовал ванную. Он установил паровой душ и выложил пол из гальки. На стены повесил зеркала, чтобы увеличить пространство, а также сушилку для полотенец Runtal.





Эдди нравится район Хеллс Китчен, его бурлящая атмосфера с ресторанами, барами, клубами, магазинами и театрами, а также близость к Центральному парку и развивающемуся району Хадсон-Ярдс. «В этом районе всегда что-то происходит», — отмечает он.



