Автор третьего гола сборной Швеции в ворота белорусов Маркус Берг, выступающий в греческом «Панатинаикосе», после игры отметил, что забитый им мяч был засчитан судьей неверно. Слова форварда со ссылкой на vt.se приводит « Прессбол ».



Фото: с сайта pressball.by

— На поле я был уверен, что мяч полностью пересек линию ворот. Чувствовал, что хоть и со скрипом, но мяч проник в ворота, — признается Берг.

Однако форвард изменил мнение после видеопросмотра повтора в раздевалке:

— Вы можете видеть, что мяч находился внутри не целиком. Малая его часть заслоняется линией, и в таком случае гол не засчитывают, но боковому судье это разглядеть было трудно. Речь идет о каких-то миллиметрах, — сказал Берг.

Напомним, что в том эпизоде белорусский вратарь неудачно вышел на перехват верховой подачи, мяч от головы Маркуса Берга по дуге спланировал в ворота, но защитник Егор Филипенко ударом через себя выбил его с «ленточки». При просмотре видео нельзя однозначно утверждать, что мяч полностью пересек линию ворот, хотя его большая часть и была за «ленточкой». Однако чтобы взятие ворот было легитимным, мяч должен полностью оказаться в воротах.