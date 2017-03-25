﻿ В Литве на местах для инвалидов могут разрешить парковаться беременным и временно нетрудоспособным. 21.by
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В Литве на местах для инвалидов могут разрешить парковаться беременным и временно нетрудоспособным

26.03.2017 11:35 — Разное | Tut.by  
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В Литве хотят разрешить парковать автомобили на местах для инвалидов беременным женщинам, лицам, воспитывающим ребенка в возрасте до 3-х лет, а также травмированным людям, которые временно нетрудоспособны, сообщает Delfi.lt.


Фото с сайта www.gants.by

Сейм Литвы в четверг предложил внести эти поправки в Закон безопасности дорожного движения. Депутаты вынесли предложение в правительство, которое утвердит случаи, когда знак «Парковка для инвалидов» будет носить рекомендательный характер.

Предполагается, что на местах для инвалидов смогут оставлять свои машины люди, которые находятся в сложной социальной или физической ситуации: беременные женщины, лица, перевозящие ребенка (детей) до 3-х лет, а также люди, которые из-за физической травмы временно не могут работать.

 
 
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Депутаты сейма вынесли предложение в правительство, которое утвердит случаи, когда знак "Парковка для инвалидов" будет носить рекомендательный характер.

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