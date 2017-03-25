В Литве хотят разрешить парковать автомобили на местах для инвалидов беременным женщинам, лицам, воспитывающим ребенка в возрасте до 3-х лет, а также травмированным людям, которые временно нетрудоспособны, сообщает Delfi.lt.



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Сейм Литвы в четверг предложил внести эти поправки в Закон безопасности дорожного движения. Депутаты вынесли предложение в правительство, которое утвердит случаи, когда знак «Парковка для инвалидов» будет носить рекомендательный характер.

Предполагается, что на местах для инвалидов смогут оставлять свои машины люди, которые находятся в сложной социальной или физической ситуации: беременные женщины, лица, перевозящие ребенка (детей) до 3-х лет, а также люди, которые из-за физической травмы временно не могут работать.