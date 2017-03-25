﻿ Пироги вкусные, люди добрые: что белорусы знают о Южной Осетии. 21.by
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Пироги вкусные, люди добрые: что белорусы знают о Южной Осетии

26.03.2017 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусы, которых корреспонденты агентства встретили на улицах города, в Осетии не были, но уверены, что там живут прекрасные люди. И хоть многие не уверены, какая столица государства, в одном сходятся: там тепло и хорошо.

Отдельно вспоминают осетинские пироги. Что еще белорусы знают о стране, смотрите в опросе Sputnik. А чтобы узнать, что наши соотечественники говорят об украинцах, литовцах и других соседях, следите за сюжетами агентства.

 
 
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Sputnik спросил у минчан, что они знают о Южной Осетии. Смотрите на видео, о чем говорили опрошенные.

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