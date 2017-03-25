Белорусы, которых корреспонденты агентства встретили на улицах города, в Осетии не были, но уверены, что там живут прекрасные люди. И хоть многие не уверены, какая столица государства, в одном сходятся: там тепло и хорошо.

Отдельно вспоминают осетинские пироги. Что еще белорусы знают о стране, смотрите в опросе Sputnik. А чтобы узнать, что наши соотечественники говорят об украинцах, литовцах и других соседях, следите за сюжетами агентства.