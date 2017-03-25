Новым героем проекта «Легионеры» стал эстонский футболист Артур Пикк. 24-летний защитник борисовского БАТЭ поведал корреспонденту SPORT.TUT.BY о белорусских корнях, объяснил, почему вступление в Евросоюз стало благом для Эстонии и рассказал, чем его привлекают минские кинотеатры.



Фото: fcbate.by

− Моя мама родилась в Гомельской области в семье военного. Вскоре ее отца перевели служить в Эстонию, и семья осталась там жить. В Беларуси у нас нет родственников, поэтому ребенком я здесь не гостил, только однажды был на детском турнире. А в сознательном возрасте впервые приехал сюда, когда меня пригласили на просмотр в БАТЭ. Помню, позвонил агент, сказал, что мной интересуется борисовский клуб и, если я готов, то на следующий день надо вылетать. Я тогда выступал в чемпионате Эстонии и, конечно, считал переход в БАТЭ серьезным шагом вперед. Не стал скрывать от родных и друзей, что еду на просмотр, не боялся сглазить, но и не радовался раньше времени. После двух сборов мне предложили контракт и дали два дня на переезд.

Еще до перехода в белорусский чемпионат, Артур следил за БАТЭ и даже болел за команду в матчах против грандов.

− БАТЭ — великая команда, которая много пошумела в Европе. Помню игру с итальянской «Ромой». Это был очень эмоциональный и напряженный матч. Я вообще люблю истории в духе «Лестера», когда темная лошадка преподносит сенсацию. Мне кажется, что игр с грозным соперником не надо бояться, от них надо кайфовать. Вот представьте: ты всю жизнь следишь за Месси, а тут выходишь играть с ним на одном поле. Это же удача, тем более конкуренция с каждым годом становится все жестче.

«Средняя зарплата в Эстонии − 800 евро, и ее реально получает значительная часть населения»

Артур Пикк играет в БАТЭ уже второй сезон. Он ездит на тренировки в Борисов, но живет в Минске, как и большинство игроков «желто-синих».

− Расстояние от Борисова до столицы небольшое, а жизнь в Минске все же насыщеннее. Хотя я бы не сказал, что часто выхожу куда-то из дома, живу, как обычный парень: пользуюсь метро, езжу на Комаровку за продуктами, готовлю самостоятельно, если жена находится в Эстонии. Я не ощущаю себя популярным человеком. Вот в Борисове футболист БАТЭ не может особо расслабиться — там нас узнают. А в Минске такое случается редко. Например, когда команда играла в еврокубках, я был травмирован и находился не в самом бодром настроении. И в один из дней меня окликнули во дворе: «Здравствуйте, Артур. Как ваше здоровье?». Было приятно, что люди в курсе, переживают.

Футболист рассказывает, что чувствует себя абсолютно комфортно в Беларуси. Здесь у него есть карьерные перспективы, а это в приоритете.

− У нас дружная команда и очень европейская «Борисов-Арена». Белорусы, конечно, не слишком активно ходят на футбол. Вот когда я играл со сборной на выезде в Англии, то чувствовал мурашки по коже — 90 тысяч фанов на «Уэмбли» невероятно поддерживали своих. Причем английские болельщики действительно любят и понимают футбол. Даже если классный финт сделает игрок соперника, а не свой, зрители оценят и поаплодируют за красивый футбол.



fcbateby

Защитник борисовчан считает, что эстонцы уже освоились в Евросоюзе и не ностальгируют по советскому времени.

− Когда мы только перешли на евро, в стране были непростые времена, экономический кризис. Но сегодня мы встали на ноги. Средняя зарплата в стране — 800 евро. Причем она является средней не только на бумаге − эту зарплату реально получает значительная часть населения. В Эстонии я чувствую себя, как в Европе, а приезжая в Беларусь, сразу замечаю другой менталитет. Мне кажется, на Западе люди приветливее, всегда улыбаются и здороваются, даже заходя в лифт. Эстония быстро избавилась от пережитков советского времени — у нас заменили советские названия улиц, таблички и указатели на русском языке сменились английскими. Сегодня большинство эстонцев владеют английским: молодежь изучает его в школе, старшее поколение ходит на курсы — иностранная речь постоянно звучит на наших улицах. Минск действительно похож на европейские города, а вот поездки в маленькие населенные пункты Беларуси напоминают мне путешествия в СССР — там чувствуется советский дух. В Эстонии точно уже не встретить таксофонов, а в Беларуси они по-прежнему висят.

«Даже моя бабуля освоила интернет и звонит мне в Skype»

Эстония успешно использует электронное правительство. Местные жители могут в онлайн-режиме мгновенно сделать то, из-за чего белорусам приходится стоять в очередях и обходить несколько инстанций. Эстонцы не только совершают платежи в интернете, но и заключают там договоры с использованием электронной подписи. Артур Пикк говорит, что пенсионеры со временем овладели информационными технологиями и часто используют ID-карту для доступа к услугам вместо привычных походов на почту или в банк.

− Даже моя бабуля освоила интернет, звонит мне в Skype. Интернет-технологии у нас ушли далеко вперед в сравнении с Беларусью. В Эстонии без труда можно подписать контракт, поставив дигитальную подпись. Это помогает сэкономить время.

Ради экономии времени футболист предпочитает летать из Беларуси в Эстонию на самолете, а не ездить на ночных автобусах.

− Из Минска до Таллинна добираюсь с пересадками в Вильнюсе или Риге — в среднем на перелет уходит часа четыре. Вариант автобуса я сразу отметаю — долгие ночные переезды отнимают у спортсменов много сил, после них надо восстанавливаться. Два раза в год езжу домой на своей машине. Заметил, что белорусские дороги неплохие, но уступают странам Балтии. Если ехать по главным трассам, то они у вас кажутся отличными. Но вот дорога из Минска в Борисов точно хуже эстонских.



Фото: fcbate.by

Если к качеству дорог у игрока БАТЭ есть претензии, то белорусские продукты и доступные цены на них Пикк оценил по достоинству.

− В прошлом году в Минск приезжали мои родители. Я проводил много времени на тренировках, поэтому вбил для них адреса в навигатор и посоветовал, что посмотреть в городе. Родители сразу обратили внимание на белорусские продукты, их дешевизну в сравнении с эстонскими ценами. Да и в кафе цены у вас в полтора раза ниже. Белорусские молочные товары качественные, но особо закупиться в дорогу не получится — их ведь нельзя провозить через границу. Одежда в Минске дороже, чем в Европе. Знаю, что многие ездят на шопинг за границу.

Артур воспитывался в русскоязычной семье, поэтому разговаривает на русском без акцента. Его папа украинец, а мама белоруска.

− Даже если бы я захотел, не смог бы с легкостью сменить гражданство и получить право выступать за сборные Беларуси или Украины. Когда я родился, родители отказались от белорусского и украинского гражданств ради того, чтобы мне дали эстонское, − такие были правила. Но я вырос эстонцем и не менял бы паспорт только ради перспективы попасть на топ-турнир. Да и паспорт европейца открывает передо мной двери в европейские чемпионаты. Спортсмену выгодно иметь паспорт гражданина Евросоюза. А белорусским футболистам тяжелее пробиться в Европу.

«Когда приезжаю в Беларусь из Западной Европы — чувствую разницу, когда из России — не замечаю отличий»

Футболист БАТЭ осторожно касается языкового вопроса и не хочет судить, плохо ли, что большинство белорусов не общаются на родном языке в повседневной жизни.

− В Эстонии многие тоже говорят на русском. Нет такого, что русскоговорящие живут лишь в Нарве и приграничных районах с Россией. У нас таких людей много по всей стране. В Эстонии полно русских школ, а в некоторых русский изучают как иностранный. У нас все владеют эстонским языком, а большинство граждан еще и русским. Я заметил, что в Беларуси говорят на русском, и лишь изредка можно услышать белорусскую речь. Честно говоря, для меня это большой плюс. Слышу белорусский язык только в рекламе, по телевидению, в принципе, без проблем понимаю, что значит «Дзверы зачыняюцца». Не знаю, является ли языковой вопрос проблемой для вашей страны. Когда приезжаю в Беларусь из Западной Европы — чувствую разницу, а когда въезжаю к вам из России — не замечаю отличий.



Фото из личного архива

А еще Пикк с удовольствием ходит в кино. По словам защитника, у наших кинотеатров есть существенное преимущество в сравнении с эстонскими.

− Мне нравится, что здесь я могу смотреть фильмы на русском языке. В наших кинотеатрах показывают фильмы с оригинальной озвучкой, то есть чаще всего на английском языке с эстонскими субтитрами. На эстонский язык фильмы не переводят, а кино на русском можно найти разве что в Нарве. Поэтому пользуюсь моментом и часто хожу в кинотеатры в Минске. Музеи и театры — это не мое. Возможно, спортсменам тяжело воспринимать высокое искусство после больших нагрузок. Лично я не знаю футболистов-театралов.