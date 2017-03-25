Хороший урожай можно собрать не только в южных регионах страны. Отличный пример этому продемонстрировал Лукашенко, собрав урожай арбузов и дынь в 2016 году. Работники предприятия "Арвибелагро" поинтересовались у главы государства, как вырастить бахчевые культуры.

"Никогда не думал, что можно вырастить и возделывать у нас арбузы, притом очень хорошо. И главное, что на этой песчаной земле с камнями они хорошо растут. Три месяца — и арбузы, огромные — по 15-18 кг, попробуйте это у себя производить", — посоветовал белорусский лидер.

Также президент отметил, что не надо выращивать никакой экзотики. "Возделывайте то, что вам нужно. Ваша свекла, ваша картошка, ваша морковка. Так что питайтесь только своей продукцией", — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что человек должен питаться от той земли, где родился — это очень важно для здоровья людей.