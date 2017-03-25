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Лукашенко: выращивайте арбузы и питайтесь только своей продукцией

26.03.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Хороший урожай можно собрать не только в южных регионах страны. Отличный пример этому продемонстрировал Лукашенко, собрав урожай арбузов и дынь в 2016 году. Работники предприятия "Арвибелагро" поинтересовались у главы государства, как вырастить бахчевые культуры.

"Никогда не думал, что можно вырастить и возделывать у нас арбузы, притом очень хорошо. И главное, что на этой песчаной земле с камнями они хорошо растут. Три месяца — и арбузы, огромные — по 15-18 кг, попробуйте это у себя производить", — посоветовал белорусский лидер.

Также президент отметил, что не надо выращивать никакой экзотики. "Возделывайте то, что вам нужно. Ваша свекла, ваша картошка, ваша морковка. Так что питайтесь только своей продукцией", — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что человек должен питаться от той земли, где родился — это очень важно для здоровья людей.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в минувшую пятницу посетил предприятие "Арвибелагро" и пообщался с трудовым коллективом, среди которого нашлись заядлые...

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