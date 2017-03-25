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Погода в Беларуси: в понедельник будет солнечно и ветрено
26.03.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Ясная и ветреная погода ожидается в Беларуси в понедельник, 27 марта, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
"Ночью по северо-востоку, утром и днем на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с", — сказали в Гидромете.
Утром столбики термометров поднимутся покажут от —1°C до +4°C, на некоторой части территории республики возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, однако уже днем потеплеет и выглянет солнце.
Максимальная температура воздуха днем, по информации Гидромета, составит +6°C..+11°C на северо-востоке страны, в юго-западных регионах +12°C..+15°C. В Минске днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла.
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Ночью ожидается усиление ветра, утром в некоторых частях страны пройдет мокрый снег, а днем потеплеет.
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