﻿ Погода в Беларуси: в понедельник будет солнечно и ветрено. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Погода в Беларуси: в понедельник будет солнечно и ветрено

26.03.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Ясная и ветреная погода ожидается в Беларуси в понедельник, 27 марта, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Ночью по северо-востоку, утром и днем на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с", — сказали в Гидромете.

Утром столбики термометров поднимутся покажут от —1°C до +4°C, на некоторой части территории республики возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, однако уже днем потеплеет и выглянет солнце.

Максимальная температура воздуха днем, по информации Гидромета, составит +6°C..+11°C на северо-востоке страны, в юго-западных регионах +12°C..+15°C. В Минске днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью ожидается усиление ветра, утром в некоторых частях страны пройдет мокрый снег, а днем потеплеет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гаспарян вышедшим на "День Воли": так можно достичь только коллапса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика