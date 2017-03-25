В субботу вечером свою озабоченность в связи с событиями в Минске и задержаниями участников несанкционированного митинга высказали Европейский союз, ряд правозащитных организаций, а также посольство США.

"США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами", — заключили в посольстве, уточнив, что некоторые из задержанных уже освобождены.

Накануне и во время акции белорусские власти и правоохранительные органы неоднократно предупреждали участников о том, что мероприятие является несанкционированным, поскольку все заявки на его проведение были отозваны самими организаторами.



© Sputnik / Виктор Толочко Несанкционированный День Воли-2017 глазами корреспондента Sputnik

Своим мнением о событиях в Беларуси на радио Sputnik поделился политический эксперт, писатель, историк, общественный деятель Армен Гаспарян.

"Я вчера внимательно смотрел трансляцию из Минска, у меня было ощущение дежавю. Мы все это видели на протяжении нескольких последних лет, ровно то же самое происходило в Киеве. Открываем сегодня мировую печать и видим те же самые фотографии, тот же постановочный ракурс, те же самые лозунги и призывы", — отметил Гаспарян.

Политический эксперт обратился с вопросом к организаторам несанкционированного митинга: действительно ли они считают, что уничтожением собственной государственности можно решать какие-либо вопросы. Действительно ли нужно развязать гражданскую войну, убивать родственников, друзей и близких, а потом сделать экономическую блокаду какому-то региону. Есть ли уверенность в том, что все должно происходить по сценарию, который демонстрирует украинский путь со всеми вытекающими последствиями.

"Действительно ли совсем не смущает, что среди задержанных КГБ Беларуси есть люди, прошедшие специальную подготовку в специальных лагерях на территории Украины, имеющие непосредственное отношение к батальонам, которые совершали и продолжают совершать военные преступления на территории Украины. Действительно ли кто-то полагает, что с этими людьми можно решать какие-то социально-экономические вопросы? Эти люди научены только одному расшатать обстановку в стране, устроить кровавую баню по образцу Украины", — продолжил Гаспарян.

По словам эксперта, требование экономических, политических, социальных и каких-либо других преобразований — это правило для цивилизованной страны в политическом и правовом русле. Но главный вопрос ко всем, кто выходил на акцию, а позже захлебывался ненавистью в социальных сетях по украинским лекалам, почему не прозвучало ни единого лозунга, связанного с преобразованиями?

"Почему один единственный лозунг — свергнуть власть? Вы действительно полагаете, что просто свергнув власть, можно зажить сразу в принципиально иной стране и избавиться от тех вопросов и проблем, которые вас тяготят? Это нонсенс. Таким образом можно достичь только коллапса и, как минимум, острой фазы политического кризиса. Никаких преобразований по этому поводу никогда не будет", — констатировал эксперт.

Беседу с политическим экспертом, писателем, историком, общественным деятелем Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.