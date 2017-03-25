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Российские летные училища попали под санкции госдепа США

26.03.2017 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Российские летные училища попали под санкции госдепа США

Государственный департамент США ввел санкции против нескольких российских учебных и оборонных предприятий, а также продлил срок ограничений в отношении ряда компаний, уже находящихся в санкционном списке.

Расширены ограничительные меры в отношении "Росборонэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и 150-го Авиационно-ремонтного завода. Все эти предприятия находятся под санкциями с 2015 года. А некоторые ограничения в отношении "Рособоронэкспорта" США вводили еще в 2006 году, сообщает ВВС.

В том же списке - также с 2016 года - фигурируют Коломенское КБ машиностроения, Конструкторское бюро "Кунцево", Конструкторское бюро приборостроения в Туле и еще ряд предприятий ОПК.

Теперь, помимо производственных предприятий, санкции распространились и на учебные заведения, готовящие кадры для авиации. Это Ульяновский институт гражданской авиации, Уральский тренировочный центр гражданской авиации и Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.

В госдепе подчеркнули, что новые санкции не связаны с более широкими экономическими ограничениями, введенными после 2014 года в результате аннексии Крыма. На этот раз они продиктованы нарушением американского закона, запрещающего поставки в Сирию, Иран и КНДР. Наблюдатели полагают, что в данном случае речь идет о поставках техники и вооружений.

 
 
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Государственный департамент США ввел санкции против нескольких российских учебных и оборонных предприятий, а также продлил срок ограничений в отношении ряда...

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