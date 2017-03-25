У белорусских школьников начались весенние каникулы — перерыв после самой длинной четверти. AFISHA.TUT.BY поинтересовалась у белорусских селебрити, как проведут это время их дети.

Лариса Грибалева: «У детей каникул не бывает»

Старшие дети заслуженной артистки Беларуси Ларисы Грибалевой Алиса и Арсений учатся в 7-м и 6-м классе. Многодетная мама (младшему ребенку Ларисы всего год) считает, что у детей в школе большая загрузка.

— Им пообщаться со сверстниками некогда, дети перестали дружить, а ведь социум никто не отменял, — говорит звездная мама.





Все предстоящие каникулы ее школьники будут заняты в кружках. Отправлять детей куда-то в лагерь за границу Лариса не рискует: раньше дети были совсем маленькие, а сейчас, говорит певица, слишком нестабильная ситуация в мире, чтобы возлагать на педагогов ответственность за детей.

— Алиса играет в мюзикле про правила дорожного движения и, вероятнее всего, на каникулах репетиции будут каждый день. Немного позже, уже после каникул, она поедет в лагерь «Зубренок». Арсений на каникулах будет заниматься большим теннисом. И, возможно, несколько раз он позанимается с репетитором — немного подупустил математику, нужно наверстывать. Так что не бывает у детей каникул, разве что чуть позже просыпаются.

Саша Немо: «Главное — никаких учебников»

Старшей дочке певца Саши Немо Анне 11 лет. Папа считает, что главное на время каникул — сменить обстановку.

— Никаких учебников! Я знаю, как дети сейчас загружены по программе и поэтому вообще не настаиваю на внеклассном чтении. Я выгоняю их на улицу, мы играем в активные игры, главное — никаких гаджетов. И то, что говорят, мол, дети за эту неделю выходят из ритма и что-то забывают по программе — да и бог с ним! На каникулах мозг должен отдохнуть, а тело — набраться сил.





Самый лучший отдых на это время — или курорт, или поездка к бабушке с дедушкой в деревню, говорит Немо.

— На школьных каникулах и мы с женой тоже отдыхаем и от ранних пробуждений, и от уроков. Ведь ребенка нужно отвести в школу, забрать, мы привязаны к графику. Дочка занимается художественной гимнастикой и однажды ходила в спортивный лагерь — но в этом лагере еще труднее, потому что тренировки там целый день.

Екатерина Коба: «На каникулах есть время для аквапарка»

Сын модели и телеведущей Екатерины Кобы Тимур учится во втором классе.

— Каникулы для нас — это праздник. Планируем выбраться в планетарий и заняться активным отдыхом: любим водные развлечения, поэтому всегда, когда появляется свободное время, едем в аквапарк. Хотим выбраться на природу, а еще покататься на роликовых коньках. Но это если будет хорошая погода.





При этом, считает Екатерина, чтобы ребенок не совсем расслабился, небольшая учебная нагрузка должна остаться.

— Но она должна быть минимальна: порешать пару примеров, написать пару предложений, немного почитать. В остальное время, главное, не сидеть дома, а заниматься чем-то активным с пользой для здоровья. Уезжать за границу не планируем: каникулы очень короткие — всего одна неделька.

Анна Бонд: «Раньше сын ездил в „Зубренок“, сейчас готовится к ЦТ»

Сын Анны Бонд Игнат учится в 11-м классе. Если раньше он часто посещал лагерь, то сейчас занят усиленной подготовкой к поступлению.

— Каждый год у нас был лагерь «Зубренок». Удовольствие это недешевое, мы не от профсоюзов ехали, а покупали путевку за полную стоимость. А это в районе 500−600 долларов. Это цена тура за границу, но мне нравилось, что там ребенку было хорошо. В первые годы забирали телефоны, а два года назад там даже появился вайфай.





Сын Анны окончил музыкальную школу, занимался шахматами и брейк-дансом, плаванием. После 9-го класса даже поступил в колледж искусств, но через два месяца вернулся обратно в гимназию.

— И в 11-м классе была возможность уехать куда-то вместе, отдохнуть. Но он отказался, сказал, что у него дела и нужно заниматься подготовкой к поступлению.

Анастасия Шпаковская: «Самый лучший вариант — уехать в деревню»

Старший сын актрисы и лидера группы Naka Анастасии Шпаковской Арсений учится в 4-м классе.

— Все зависит от моей занятости и занятости мужа. Если мы свободны, с радостью едем в деревню. В школьные лагеря никогда не ходили, я стараюсь минимизировать присутствие ребенка в школе. И дело не в конкретной гимназии, мне не нравится, как работает вся система.





На этих каникулах вся надежда на бабушек, говорит она.

— Будут смотреть мультфильмы, гулять в парке. Уехать в деревню — самый лучший вариант. Дышать свежим воздухом в лесу, ходить на рыбалку, бегать, кататься на велосипеде. И лучше этого еще ничего не придумали. Мы неделю болели, и я заметила, что ребенок стал спокойнее, менее нервный и не такой раздраженный.

В конце года сыну предстоят экзамены в гимназию.

— Поэтому нужно продолжать занятия, чтобы быть в тонусе. Стараемся найти середину, чтобы на каникулах и не уходить с головой от учебы, но и не быть с головой в учебе.