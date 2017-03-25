25 марта в 10:27 спасатели Ветковского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в парильном отделении банно-оздоровительного комплекса по улице Громыко в городе Ветка.

Подробности устранения пожара в здании банно-оздоровительного комплекса в Ветке на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

"По прибытии спасателей к месту вызова на втором этаже комплекса в парильном отделении наблюдалось сильное задымление. Из парильного отделения были эвакуированы 5 посетителей комплекса, которые не пострадали", — сообщила Клезович.

По информации МЧС, 3 человека обслуживающего персонала вышли из комплекса самостоятельно и на момент прибытия подразделений МЧС находились уже на улице.

"В результате пожара огнем повреждена деревянная обшивка стен и потолка в парильном отделении. Причина пожара устанавливается. Рассматривается несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования", — рассказала представитель МЧС.

Банно-оздоровительный комплекс в городе Ветка представляет собой двухэтажное кирпичное здание 1989 года постройки.

Комментарий официального представителя Гомельского областного управления МЧС Марии Клезович о пожаре в банно-оздоровительном комплексе города Ветка слушайте на радио Sputnik Беларусь.