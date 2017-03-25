



Сегодня утром умер народный художник Беларуси Май Данциг. Об этом у себя в Facebook сообщил его коллега Игорь Бархатков.

Маю Данцигу было 86 лет, сообщает TUT.BY .





Май Данциг. Фото: sb.by

— Гэта адна з найярчэйшых асобаў у беларускім мастацтве апошніх пяцідзесяці гадоў. Прафесійная супольнасць ужо даўно прызнала яго класікам. Тое, што ён рабіў, тое, што рабіла гэта пакаленне, ужо ніколі не паўторыцца ні ў сваёй якасці, ні ў сваёй колькасці. Яго творчасць назаўсёды застанецца ў гісторыі нашай нацыі, — сказал TUT.BY председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница.

Мая Данцига называли мэтром так называемого сурового стиля. Это направление в реалистической советской живописи 1960-х годов.

Помимо этого, он написал портреты Василя Быкова, Алеся Адамовича, Анатолия Аникейчика и других известных белорусов.

Своеобразной визитной карточкой художника стала картина «Мой город древний, молодой».





Картина Мая Данцига «Мой город древний, молодой» (1972)

Его работы хранятся в фондах Национального художественного музея Беларуси, Государственной Третьяковской галерее в Москве, в Музее ВОВ в Минске, музейных коллекциях России, Голландии, Германии, Бельгии, Италии, США и других стран.

Художник родился 27 апреля 1930 года в Минске. Он до последнего преподавал в Белорусской государственной академии искусств. Звание народного Май Данциг получил в 1995 году, а в 2005-м был награжден орденом Франциска Скорины.

Предположительно, прощание с народным художником Беларуси пройдет во вторник, 28 марта.

