Народный художник Беларуси Май Данциг умер утром 26 марта на 87м году жизни. Об этом сообщил в социальных сетях его коллега. Многие называли Мая Вольфовича народным художником не только по званию, но и по своей сути. Его картины "Партизанская свадьба" или серия работ, посвященных Минску известны широкому кругу общественности. В свое время произведения Мая Данцига печатались в школьных учебниках, поэтому справедливо будет сказать, что не одно поколение белорусов выросло на его произведениях.

"Ушел настоящий герой изобразительного искусства. Он один из тех, кто завершает ту славную эпоху белорусского искусства, которая, к большому сожалению, не повторится уже ни в своем воплощении, ни в качестве, ни в масштабе. Это большая утрата для национальной культуры", — сказал Григорий Ситница.

Май Данциг является одним из основоположников того реализма, который воплотился не только в советском искусстве, но и в контексте мирового искусства. Среди таких имен, как Виктор Иванов, Николай Андронов, Михаил Савицкий и других, Май Данциг является ярким представителем этого стиля и одним из тех, кто этот стиль утверждал на советском и постсоветском пространстве. Многие произведения Мая Данцига посвящены родному Минску, наиболее известная из них — "Мой город древний, молодой".

"Мы очень надеялись, что каким-то образом городские власти отметят художественный подвиг Данцига званием почетного гражданина Минска. Как видим, к сожалению, принятие этого решения было отложено", — добавил Ситница.

Май Вольфович Данциг родился 27 апреля 1930 года в Минске. Он до последнего преподавал в Белорусской государственной академии искусств. Звание народного Май Данциг получил в 1995 году, а в 2005-м был награжден орденом Франциска Скорины. Его работы хранятся в фондах Национального художественного музея Беларуси, Государственной Третьяковской галерее в Москве, в Музее ВОВ в Минске, музейных коллекциях России, Голландии, Германии, Бельгии, Италии, США и других стран.

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