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Разъяренные пользователи подали в суд на Microsoft из-за Windows 10

26.03.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
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В окружной суд США в Чикаго поступил коллективный иск на компанию Microsoft из-за нестабильной работы операционной системы Windows 10. Об этом сообщает портал The Register.


Фото: microsoft.com

Инициаторами иска стали трое американцев, которые не смогли восстановить ценную информацию после внезапного обновления системы.

В жалобе говорится, что Windows 10 является дефектным продуктом и ее производитель не в состоянии открыто сообщить о потенциальных рисках, связанных с ее установкой. Издание отмечает, что истцы потеряли ценные данные из-за того, что новая ОС работает крайне нестабильно.

Адвокаты, представляющие интересы пострадавших в суде, настаивают на том, чтобы компания задумалась о механизме возмещения убытков, которые несут тысячи пользователей, пострадавших из-за перехода на Windows 10. По мнению защиты, юзеры должны получить гарантию на 30 дней с момента установки.

В жалобе также уточняется, что операционная система часто не оповещает пользователя о масштабном обновлении, что приводит к утере важных данных. Кроме того, американцы сетуют на то, что неправильная установка может сломать компьютер.

В июне 2016 года жительница Калифорнии Тери Голдштейн отсудила у компании Microsoft 10 тысяч долларов. Поводом для обращения в суд стало автоматическое обновление операционной системы на компьютере женщины до Windows 10, после которого устройство стало работать с ошибками.

 
 
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Инициаторами иска стали трое американцев, которые не смогли восстановить ценную информацию после внезапного обновления системы.

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