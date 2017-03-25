Питерский СКА и магнитогорский «Металлург» одержади по две победы на старте финальных серий в Западной и Восточной конференций в Кубке Гагарина.



Фото: khl.ru

СКА в Санкт-Петербурге в первой домашней встрече против ярославского «Локомотива» спасся за 10 секунд до сирены и затем выиграл в овертайме, а во втором поединке победил с разницей в три шайбы.

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 — Лугин (Локтионов, Аверин, 17.12, в большинстве), 1:1 — Ковальчук (Н.Гусев, Шипачев, 20.56, в большинстве), 2:1 — С. Плотников (Зубарев, Прохоркин, 39.40), 3:1 — Прохоркин (С.Плотников, С. Широков, 51.05), 4:1 — С. Плотников (С.Широков, Прохоркин, 53.45).

Броски: 22−29 (6−14, 7−10, 9−5).

Штраф: 8−6.

Видео: Хоккейный Клуб СКА

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Ход серии (до 4 побед): СКА — «Локомотив» — 2:0 (5:4 ОТ, 4:1).

Следующие поединки запланированы на 27 и 29 марта (в Ярославле) и, если потребуется, на 31 марта (в Санкт-Петербурге), 2 апреля (в Ярославле) и 4 апреля (в Санкт-Петербурге).

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Тимкин (Косов, Хабаров, 1.16), 2:0 — Зарипов (Мозякин, Ян Коварж, 30.57).

Броски: 28−30 (7−7, 12−15, 9−8).

Штраф: 6−22.

Лучший снайпер и бомбардир нынешнего розыгрыша плей-офф Данис Зарипов отметил свой 36-й день рожденья заброшенной шайбой. На счету четырехкратного обладателя Кубка Гагарина уже 19 (13+6) очков в 11 поединках постсезонья.



Данис Зарипов. Фото: khl.ru

Ход серий (до 4 побед): «Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:0 (2:1 ОТ, 2:0).

Следующие матчи серии запланированы на 28 и 30 марта (в Казани) и, если потребуется, на 1 апреля (в Магнитогорске), 3 апреля (в Казани) и 5 апреля (в Магнитогорске).