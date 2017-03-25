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Около 12 часов дня на Октябрьской площади собралось несколько десятков человек. Люди вышли в знак солидарности с задержанными накануне участниками Дня Воли.

Сотрудники милиции под руководством начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабы сначала просили всех разойтись. Мол, никакой акции сегодня не будет. В громкоговоритель собравшихся предупредили о том, что в отношении них может быть применена физическая сила и спецсредства, сообщает Tut.by .

«Все сборища незаконны», — сказал собравшимся Дмитрий Балаба.

После команды милиции «Задерживаем всех!» к площади подъехало два автозака. ОМОНовцы увезли около двадцати человек. Среди них — правозащитница Татьяна Ревяко, руководитель «Арт-сядзібы» Павел Белоус с женой, журналист Роман Протасевич, поэт Стась Карпов с братом.

Журналистов просили отойти на безопасное расстояние.

Татьяну Ревяко после обеда отпустили из Центрального РУВД. Павла Белоуса из отделения милиции Ленинского района до суда отвезли в изолятор временного содержания на Окрестина. На свободе и Стась Карпов.





Очевидцы сообщали в соцсетях, что после завершения акции на Октябрьской площади начались задержания в других районах Минска. В частности, на Немиге микроавтобус без опознавательных знаков увез пятерых человек «для установления личности».

Белорусской ассоциации журналистов стало известно о задержании сотрудников телеканала «Белсат» Алексея Минчонка и Алеся Залевского. Днем за Дворцом республики их машину остановили сотрудники ГАИ, а потом доставили в Центральное РУВД. Несколько часов они простояли «на растяжке» во дворе дежурной части. Около 17.00 их отпустили.

С самого утра в центре Минска продолжают дежурить больше десятка автозаков. Машины расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.

По информации « Радыё Свабода », возле Академии наук в обед также стояли бойцы ОМОН и автозаки.





Также пользователи TUT.BY отмечают, что по всему городу очень много патрульных, сотрудники ГАИ останавливают машины для проверки документов.