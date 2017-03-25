Гандболисты БГК имени Мешкова в драматичном матче в Бресте потерпели поражение от лидера германской бундеслиги «Фленсбурга» в первом поединке стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

БГК имени Мешкова — "Фленсбург" — 25:26 (13:15)

БГК имени Мешкова: Пешич, Миятович; Д. Рутенко (2), Бабичев, Кулак (3), Криштопанс (5), Юринок, Стойкович (4), Атьман (2), Шумак, Вукич, Проданович (2), Разгор, Остроушко (1), Джамали (2), Шилович (4).

Брестчане уверенно начали поединок, в середине первого тайма ведя в счете с разницей в 4 мяча (9:5). Однако затем провели неудачный отрезок, позволив сопернику провести 3 гола подряд. На предпоследней минуте тайма гости впервые во встрече вышли вперед, а в концовке еще и увеличили перевес до 2 голов.

В середине второго тайма «Фленсбург» вырвался вперед на 5 мячей, однако брестчане не сникли и сумели вернуться в игру. В конце поединка БГК вплотную подобрался к сопернику и имел шансы сравнять счет, но Растко Стойкович не реализовал пенальти, угодив в штангу.

Впрочем, шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов у БГК остаются. Ответная встреча пройдет 2 апреля в Германии.