



Первая партия иранской нефти прибыла в Беларусь. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ.

Танкер с нефтью прибыл в порт Одессы, откуда поездами топливо доставили на Мозырский НПЗ, сообщает БЕЛТА.

Напомним, сделка на 80 тыс. т сырой нефти между Ираном и Белорусской нефтяной компанией была заключена в середине февраля.