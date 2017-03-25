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Иранская нефть прибыла в Беларусь

26.03.2017 20:14 — Разное | Ежедневник  
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Иранская нефть прибыла в Беларусь

Первая партия иранской нефти прибыла в Беларусь. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ.

Танкер с нефтью прибыл в порт Одессы, откуда поездами топливо доставили на Мозырский НПЗ, сообщает БЕЛТА. 

Напомним, сделка на 80 тыс. т сырой нефти между Ираном и Белорусской нефтяной компанией была заключена в середине февраля.

 
 
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Первая партия иранской нефти прибыла в Беларусь. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ.

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