В субботу, 25 марта, состоялся 24-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу, результаты которого не внесли существенных изменений в турнирную таблицу.



Фото: МФК «Столица»

Лидеры одержали синхронные победы и остались на своих местах. Тяжелее остальных пришлось «Столице». Пожаловавший к ней в гости «Борисов-900» не только отыгрался с 0:2, но и знатно «повозил» хозяев во втором тайме. Тем не менее, старания борисовчан свел к нулю шикарный выстрел под перекладину Тараса Королишина (3:2).

ВРЗ ожидаемо разгромил дома ЦКК (8:2) и продолжает идти вторым.

Всего на балл от «вагоноремонтников» отстает «Лидсельмаш», который сумел нанести могилевскому «Форте» первое домашнее поражение во втором круге чемпионата (6:2).

Сохранила свои позиции и следующая тройка команд, каждая из которых теперь имеет в активе по 48 очков. Так, МАПИД продолжил демонстрировать свою силу, и на этот раз оформил шесть мячей в ворота «УВД-Динамо» (6:1). «Витэн» от конкурента не отстал и дома расстрелял «АК Южный» (9:0). Минский «Дорожник» обыграл неуступчивый «Аматар» со счетом 3:2.

Ожидаемо обострилась борьба на экваторе турнирной таблицы. Так как «Борисов-900» ни с чем уехал из Минска, а «Гранит» на последней минуте матча сумел вырвать победу у «Охраны-Динамо» (4:3), расстояние между борисовским и микашевичским клубами сократилось до 2 баллов. А вот «УВД-Динамо», проиграв второй поединок кряду (1:6 против МАПИДа), вновь уменьшило свои шансы на плей-офф.

Уже в следующем туре гродненцам играть против крепкого «Дорожника», и поражение в этом противостоянии может окончательно надломить динамовцев.

Ситуацией воспользовался БЧ. «Железнодорожники» сломили сопротивление «Динамо-БНТУ» (3:2) и расположились на седьмой позиции. Скорее всего, для гомельчан это потолок, потому что до шестой строки аж восемь баллов, в то время как до конца «гладкого» чемпионата осталось всего 6 туров.

24-й тур

25 марта

«Столица 3−2 «Борисов-900»

«Аматар» 2−3 «Дорожник»

«Витэн» 9−0 «АК Южный»

«Охрана-Динамо» 3−4 «Гранит»

ВРЗ 8−2 ЦКК

«Динамо-БНТУ» 2−3 БЧ

«УВД-Динамо» 1−6 МАПИД

«Форте» 2−6 «Лидсельмаш».

Команды И В Н П М О 1. Столица 24 18 4 2 99-40 58 2. ВРЗ 24 18 1 5 101-47 55 3. Лидсельмаш 24 17 3 4 105-45 54 4. Витэн 24 14 6 4 90-56 48 5. Дорожник 24 15 3 6 87-51 48 6. МАПИД 24 14 6 4 83-47 48 7. БЧ 24 12 4 8 68-51 40 8. Борисов-900 24 11 4 9 76-66 37 9. Гранит 24 10 5 9 94-95 35 10. УВД-Динамо 24 9 5 10 63-82 32 11. Форте 24 7 6 11 55-70 27 12. Охрана-Динамо 24 5 4 15 65-77 19 13. АК Южный 24 6 1 17 46-85 19 14. Аматар 24 3 4 17 51-101 13 15. Динамо-БНТУ 24 3 2 19 56-120 11 16. ЦКК 24 1 0 23 39-145 3