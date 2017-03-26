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Без изменений. 25 марта прошли матчи 24-го тура ЧБ по мини-футболу
В субботу, 25 марта, состоялся 24-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу, результаты которого не внесли существенных изменений в турнирную таблицу.
Лидеры одержали синхронные победы и остались на своих местах. Тяжелее остальных пришлось «Столице». Пожаловавший к ней в гости «Борисов-900» не только отыгрался с 0:2, но и знатно «повозил» хозяев во втором тайме. Тем не менее, старания борисовчан свел к нулю шикарный выстрел под перекладину Тараса Королишина (3:2).
ВРЗ ожидаемо разгромил дома ЦКК (8:2) и продолжает идти вторым.
Всего на балл от «вагоноремонтников» отстает «Лидсельмаш», который сумел нанести могилевскому «Форте» первое домашнее поражение во втором круге чемпионата (6:2).
Сохранила свои позиции и следующая тройка команд, каждая из которых теперь имеет в активе по 48 очков. Так, МАПИД продолжил демонстрировать свою силу, и на этот раз оформил шесть мячей в ворота «УВД-Динамо» (6:1). «Витэн» от конкурента не отстал и дома расстрелял «АК Южный» (9:0). Минский «Дорожник» обыграл неуступчивый «Аматар» со счетом 3:2.
Ожидаемо обострилась борьба на экваторе турнирной таблицы. Так как «Борисов-900» ни с чем уехал из Минска, а «Гранит» на последней минуте матча сумел вырвать победу у «Охраны-Динамо» (4:3), расстояние между борисовским и микашевичским клубами сократилось до 2 баллов. А вот «УВД-Динамо», проиграв второй поединок кряду (1:6 против МАПИДа), вновь уменьшило свои шансы на плей-офф.
Уже в следующем туре гродненцам играть против крепкого «Дорожника», и поражение в этом противостоянии может окончательно надломить динамовцев.
Ситуацией воспользовался БЧ. «Железнодорожники» сломили сопротивление «Динамо-БНТУ» (3:2) и расположились на седьмой позиции. Скорее всего, для гомельчан это потолок, потому что до шестой строки аж восемь баллов, в то время как до конца «гладкого» чемпионата осталось всего 6 туров.
24-й тур
25 марта
«Столица 3−2 «Борисов-900»
«Аматар» 2−3 «Дорожник»
«Витэн» 9−0 «АК Южный»
«Охрана-Динамо» 3−4 «Гранит»
ВРЗ 8−2 ЦКК
«Динамо-БНТУ» 2−3 БЧ
«УВД-Динамо» 1−6 МАПИД
«Форте» 2−6 «Лидсельмаш».
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В субботу, 25 марта, состоялся 24-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу, результаты которого не внесли существенных изменений в турнирную таблицу.
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