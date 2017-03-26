Семикратный чемпион Беларуси минская «Юность» с двух домашних поражений начала финальную серию Кубка президента против гродненского «Немана».



Фото: vk.com/hcjunost

«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

26 марта. Минск. «Чижовка-Арена». 5700 зрителей.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов (К) — Развадовский (А) — К. Захаров (А); И. Усенко — Шелег, Когалев — Туркин — Парфеевец; О. Горошко — Э. Шевченко, Джиг — Ниинимяки — А. Елисеенко; Ковачевич — В. Макрицкий, Ерохо — Белевич — А.Каракулько.

«Неман»: Трус; Коршунов (К) — Бадун, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Казнадей — Е. Степанов, Лаакконен — Пасют — Кислый; Стефанович (А) — Ремезов — Лисичкин; Марченко — Метлюк, Клименко — Богдановский — Жидких (А); Марковский, Горбаченко.

Шайбы: 1:0 — Михнов (Развадовский, К. Захаров, 6.29, в большинстве), 1:1 — Коршунов (Пасют, Кислый, 8.48), 1:2 — Клименко (Жидких, Марченко, 19.49), 1:3 — Боярчук (Бадун, 20.37), 2:3 — Шелег (Михнов, К. Захаров, 26.46), 3:3 — Каракулько (Ниинимяки, А. Елисеенко, 46.12), 3:4 — Лисичкин (Ремезов, Стефанович, 49.38), 3:5 — С. Малявко (59.51, в большинстве, в пустые ворота).

Броски: 20−31 (10−8, 5−16, 5−7).

Штраф: 6 (И.Усенко — 4, Джиг) — 6 (Казнадей, Марченко, С. Малявко).

Лучшие игроки матча: Михнов — Лисичкин, Ремезов.

Минчане открыли счет, однако уже в самом начале второго периода уступали с разницей в две шайбы.

В третьем периоде «Юность» догнала соперника — 3:3, но не надолго — Вячеслав Лисичкин эффектным кистевым бросом снова вывел гостей вперед.

За 76 секунд до конца третьего периода минчане остались в меньшинстве — за фол на Михаиле Стефановиче был удален Иван Усенко. Тем не менее, уступавшая «Юность», даже имея на одного игрока меньше, пошла ва-банк и заменила голкипера Дмитрия Мильчакова дополнительным полевым хоккеистом. Но и подобия финального штурма не случилось. Более того, за 9 секунд до сирены у нападающего хозяев Максима Парфеевца, который в своей зоне пытался отдать пас партнеру, шайба сошла с крюка и вползла в собственные ворота — 5:3 в пользу «Немана».

В первом матче финальной серии Кубка президента « Юность» также проиграла «Неману » на льду «Чижовка-Арены».

Ход серии финальной (до 4 побед):

«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 0:2 ( 0:2 , 3:5).

Финальная серия продлится до 4 побед одной из команд. Следующие матчи запланированы на 29 и 30 марта (в Гродно) и, если потребуется, на 1 апреля (в Минске), 3 апреля (в Гродно) и 5 апреля (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

Ранее «Юность» и «Неман» дважды встречались в финальных сериях чемпионата Беларуси. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман», и тогда главным тренером гродненской команды также был Сергей Пушков, вернувшийся в «Неман» в этом сезоне.

«Юность» выигрывала золото чемпионата Беларуси 7 раз (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016), «Неман» — 5 раз (1998, 1999, 2001, 2013, 2014).