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Какие последствия будут у брутального разгона акций 25 и 26 марта в Минске? Стоит ли ждать охлаждения отношений с ЕС и спада протестной активности?

С этими вопросами « Ежедневник » обратился к эксперту аналитического центра «Стратегия» политологу Валерию Карбалевичу:

- Никто не знает, чем все это закончится и к чему может привести. Сегодня об этом очень сложно судить. Я лишь могу говорить о некоторых тенденциях.

Понятно, что власть хочет втянуть Беларусь в то состояние, которое было до лета 2015 года. То есть до улучшения отношений с Евросоюзом и политической «оттепели» в Беларуси. Оказалось, что всего 1,5 года потребовалось для того, чтобы население вновь начало протестовать. Ранее люди боялись это делать. И попытка нагнетания страха – не первая. Мы помним 19 декабря 2010 года. Тогда тоже была предпринята попытка загнать людей в состояние, когда они не идут на протестные акции.

Но есть одна разница. Сейчас в стране социально-экономический кризис. Если в 2010 году был конфликт между властью и оппозицией, то есть конфликт был политический, то проходящие сейчас акции протеста – социальные. Они вызваны не политическими процессами, а экономическими проблемами. И эти проблемы никуда не уходят. Те люди, которые вышли на улицы – это верхушка айсберга. Недовольных в стране гораздо больше. И власть, жестко подавляя такое недовольство, начинает борьбу со значительной частью белорусского общества.

Есть еще отличие. В 2010 году Запад решительно осудил действия белорусских властей. Сейчас мы такого не видим. Во-первых, сегодня Евросоюзу и США не до Беларуси – у них своих проблем хватает. Во-вторых, сейчас Запад гораздо осторожнее относится к постулату, которого раньше придерживался – народ на площади всегда прав. Серия цветных революций на Ближнем Востоке и в Украине, проблемы за ними последовавшие, заставили многих спокойнее относится к протестам. Ведь иногда проще иметь дело с предсказуемой диктатурой, чем с непредсказуемыми протестами.

Ну и остается геополитический фактор. Беларусь продемонстрировала нейтралитет в конфликте России и Украины. И Западу важно, чтобы этот нейтралитет сохранялся.

Что касается продолжения протестов, то, наверное, они будут повторяться. Впереди же еще «Чернобыльский шлях». Возможно, протесты также будут подавляться. И, таким образом, народ заставить бояться можно. Но уважать власть, ее поддерживать после этого народ не будет.