



Конфликт с Россией вокруг цены на энергоресурсы избавит Беларусь от нефтяного проклятья и, если не помешает АЭС, вынудит инвестировать в зеленую экономику и в развитие возобновляемых источников энергии.

Как заявил на белорусско-итальянском форуме по зеленой экономике руководитель Научного исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, Беларусь последние 15-20 потребляла очень дешевые энергоресуры, что сыграло с ней дурную шутку.

"Когда вы получаете до 10 млрд долларов энергетический грант, инвестировать в зеленые проекты, в энергоэффективность не хочется. Но за последние два года эта мотивация четко проявилась", - констатировал Ярослав Романчук, отметив, что за это нужно отдельное спасибо сказать России.

По словам эксперта, "те источники роста, которые мы использовали с 1995 года, высохли", поэтому Беларуси сегодня нужно выстраивать новую энергетическую стратегию и больше полагаться на возобновляемые источники энергии, чем на дотации соседней страны, которые просто не могут быть вечными.

"Мы делали непозволительно мало, чтобы избавиться от нефтегазового проклятья и создать в стране полноценный рынок электроэнергии. В итоге мы далеко отстали от развитых европейских стран", - заявил Ярослав Романчук.

Так, по данным эксперта, на рынке электроэнергии Италии сегодня доля возобновляемых источников составляет 43,4%, а в Беларуси всего 0,72%. По энергоемкости ВВП мы отстаем от Италии немного меньше, но все равно находимся там, там, где эта страна была уже 20 лет назад.

"Сегодня, когда цены на солнечные и ветровые источники электроэнергии в разы ниже, чем 20 лет назад, сам Бог велел инвестировать в них. Главное, чтобы не было жесткой позиции наших органов госуправления относительно централизованной выработки электроэнергии", - уверен Ярослав Романчук.

По словам эксперта, сегодня энергетический рынок Беларуси на 100% завязан на Россию, что очень опасно для страны.

"Это не рынок, а инструмент внешней политики", - заявил руководитель Научного исследовательского центра Мизеса. Независимый экономист уверен, что белорусскому государству пора начать активно инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии на основе развития ГЧП.

"Государственно-частное партнерство должно заработать полноценно, а не стать способом сосать бюджетные ресурсы в проекты отдельных, приближенных к властям коммерческих структур", - отметил эксперт. По его мнению, властям нужно не идти на поводу ста крупнейших бизнесменов страны, а сделать так, чтобы экономический рост стал источником благополучия максимального количества людей. Мало построить пару ветряных и солнечных парков, нужно сделать так, чтобы инвестирование в возобновляемые и экологически чистые источники энергии стало по-настоящему массовым.

Однако вся энергетическая политика Беларуси сегодня строится на том, что в 2018-2019 годах у нас будет АЭС. При этом никто толком не знает, по какой цене АЭС будет продавать электроэнергию, что будет с этими ценами, если соседние страны не будут покупать электроэнергию, и она вся пойдет на внутренний рынок.

"У меня такое впечатление, что наша АЭС, это такой чемодан без ручки, который пока еще российский и с которым непонятно что делать, особенно, если он запустится", - заявил Ярослав Романчук. При такой энергетической политике, сложно ждать от чиновников рвения в отношении привлечения инвестиций в возобновляемые источники электроэнергии.

"Нам всем уже сегодня нужно готовится к созданию энергетики будущего. Энергетика будущего будет выглядеть кардинально иначе, чем она выглядит сегодня. До этого времени осталось 15-20 лет", - уверен Ярослав Ромачук. По его мнению, если мы сегодня не начнем перестраивать свою энергосистему, но окажемся на экономических задворках мира.

Между тем, сегодня в Беларуси государство активно инвестирует в различные производства, забывая о том, что центром всей экономики является энергетика. Инвестиции в возобновляемые источники энергии сегодня мизерны и даже близко несравнимы с европейским странами. Иными словами, Беларусь, избавившись от одного российского проклятья, плотно подсела на другое и если ситуация не изменится, последствия будут плачевными.