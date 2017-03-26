Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров после второго подряд домашнего поражения в финальной серии Кубка президента немного попенял на судей, объяснил, почему на второй игре был без галстука и раскритиковал своих подопечных, сообщает официальный сайт ХК «Юность-Минск».



Михаил Захаров. Фото: junost.org

— Победил тот, кто хотел победить. Вчера получили «2+10» — я отнесся спокойно. Сегодня один момент — ничего нет. Хотя игрок прыгал, по клюшке бил, хоккеист падает — Шрубок ничего не видит. Ну, а так… Соперник победил заслуженно.

— На первой игре тренерский штаб «Юности» был в галстуках, на второй — без. На фарт сняли?

— Не было у нас галстуков. Их просто нет. Был у меня один — так он развязался, не смог его развязать. Нет денег на галстуки. Вот «Неман» — богатая команда.

— Судя по статистике, претензии к третьему и четвертому звеньям остаются?

— Ну вот опять по два гола получили. Вот принес статистику, чтобы оценили. «0+0» — такие показатели. Матчи четвертьфинала не брали — не статистику игр с детьми же считать. Хотя у Белевича и там такие же показатели были.

— Хоть какой-то позитив есть в команде?

— Какой может быть позитив, если статистика — «0+0»? Играют хоккеисты… Вы же видели, как забивался предпоследний гол. Был бы я на льду — они бы не забросили. В своем-то возрасте.

— Может, мотивации не хватает?

— А какая должна быть мотивация? Это финал. Когда тебе 22 года, ты попал в команду, в раздевалку… Проблема в том, что игроки попадают в команду не готовыми. В 16 лет их забирают в Раубичи, а потом приходит вот такое… Мотивация…

— За счет чего можно переломить ход серии?

— Если поставить на ноги всех травмированных. Вот так, по щелчку пальцами, всех ведущих, которые травмированы, вернуть в состав. Но они не вернутся.

— Не вспоминаете финал 2009 года, когда «Юность» сумела выбраться из очень тяжелого положения?

— Вы помните тот состав? Там была команда, которая могла из любой ситуации выбраться. Проиграли один матч из-за некоторых хоккеистов, и все. А так сравнивать нечего. Та команда в КХЛ попадала бы в плей-офф и занимала не последнее место. Они теперь и играют в КХЛ все: Матерухин, Степанов, Китаров, защитники все.

— Но надеетесь еще?

— Надежда умирает последней. Но чтобы она была, нужно пахать и пахать, тренироваться и тренироваться, как это делают канадские хоккеисты. Как можно обмануть хоккей, если это — не хоккеисты? Там у меня были пахари: Матерухин, Тимченко. А сейчас: Белевич — лучший нападающий. На него посмотрел Коршунов — он упал, потерял шайбу. Джиг посмотрел: «Встанет? Не встанет?» А уже пошла контратака, четвертый гол. Я сегодня узнал, что он был лучшим бомбардиром сборной. Что же там за хоккей был такой на чемпионате мира?

— Какое настроение в команде? Показалось, что на льду двое играют, а трое находятся в прострации.

— Если бы так было, был бы другой результат. У нас всего играют четверо. Остальным просто повезло в жизни, что сложилась такая ситуация, что эту «Юность» просто разваливают. В 16 лет забирают хоккеистов в приказном порядке, с ними непонятно что происходит.

Лучших тренеров забирают из «Юности». Потом лучших из тех, кто есть, в приказном порядке бесплатно забирают в «Динамо».

Было у нас пять неплохих защитников — всех забрали. Мы должны покупать Елисеенко, у нас забирают бесплатно. Школа не может продуктивно работать, как это было раньше. Если федерация забрала пять, семь, десять хоккеистов из команды 17-летних, зачем держать этот возраст в школе вообще? Все возраста наши зачем?

Мы проедаем государственные деньги. Придумали какой-то институт сборных, единственный в мире, несут ахинею. Раньше «Юность» работала одна, ее никто не дергал, не было беготни из клуба. В былые годы в «Керамине» было 85 процентов воспитанников «Юности», в «Динамо» — 70. Это в чемпионских составах. Одна школа могла закрыть три команды.

Мне сегодня позвонили и сказали: «В федерации элитные тренеры работают. Это так Рачковский сказал». Вот у нас очередной парень 2003 года рождения, который много забивал, ушел. Посмотрите: до 14 лет хоккеистов забирает «Динамо», после — «Раубичи». Но все суперхоккеисты, которые чего-то достигли, нигде не бегали. Это и Буре, и Фетисов, Крутов, Макаров, которые у себя нормально росли. А у нас эта система, и все говорят, что она хорошая.

— Что-то подсказывает, на следующий матч вы выберете основным вратарем Тряничева… (Вопрос задал корреспондент «Прессбола» Вячеслав Федоренков).

— Давай на тренерский ко мне. Помогай, может, схему нарисуешь. Поставим Тряничева, раз ты советуешь.

— Вам не кажется, что у Мильчакова, с одной стороны, хорошая статистика в сезоне, а с другой, часто залетают такие шайбы, как от Коршунова, парашютом?

— Бывает…

В первом матче финальной серии Кубка президента « Юность» также проиграла «Неману » на льду «Чижовка-Арены».

Ход серии финальной (до 4 побед):

«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 0:2 ( 0:2 , 3:5 ).

Финальная серия продлится до 4 побед одной из команд. Следующие матчи запланированы на 29 и 30 марта (в Гродно) и, если потребуется, на 1 апреля (в Минске), 3 апреля (в Гродно) и 5 апреля (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

Ранее «Юность» и «Неман» дважды встречались в финальных сериях чемпионата Беларуси. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман», и тогда главным тренером гродненской команды также был Сергей Пушков, вернувшийся в «Неман» в этом сезоне.

«Юность» выигрывала золото чемпионата Беларуси 7 раз (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016), «Неман» — 5 раз (1998, 1999, 2001, 2013, 2014).