В Республиканском театре белорусской драматургии продолжается юбилейный 25-ый театральный сезон. В целом год выдался очень насыщенным на события, и одно из недавних — мартовская премьера спектакля "Синдром Медеи" по мотивам произведений Еврипида.

"Это постановка молодого белорусского режиссера Катерины Аверковой по пьесе Юлии Чернявской. И этот спектакль уже активно о себе заявил в театральной среде. Спектакль создан по мотивам Еврипида, но с привязкой к нынешнему времени и к социальным проблемам, которые существуют в обществе", — рассказал Карачевский.

Еще одним предметом гордости для РТБД стало издание сборника пьес — победителей конкурса "Франциск Скорина и современность", который театр проводил совместно с Национальной библиотекой Беларуси к грядущему в этом году 500-летнему юбилею белорусского книгопечатания.

"19 апреля состоится премьера спектакля по пьесе Виктора Мартиновича "Карьера доктора Рауса", которая стала победительницей конкурса. И также состоится презентация самого сборника", — рассказал Карачевский.

Директор РТБД отметил, что в настоящее время можно говорить про оживление театральной жизни в Беларуси, в первую очередь, среди молодых людей.

"К нам в театр ходит достаточное количество молодежи, которая хочет говорить о сегодняшних проблемах общества и мира, о своей культуре. И это не только студенты, но и школьники, которые начинают интересоваться театром. Среди них появляются люди думающие, которые хотят что-то узнать", — сказал директор РТБД.

От других театральных площадок Минска и Беларуси РТБД отличается тем, что создавался как театр-лаборатория, в которой помимо самих спектаклей проводятся читки пьес, встречи с драматургами и актерами и другие творческие мероприятия. Тем самым, по словам Карачевского, театр несет не только развлекательную и воспитательную функцию, но также образовательную и просветительскую.

"При театре действует центр белорусской драматургии, который активно занимается студийной работой. Приходят молодые, никому не известные ребята с предложением поставить спектакль или устроить читку. И в результате рождаются новые молодые драматурги, которые впоследствии становятся мастерами. Это и Андрей Иванов, и Дмитрий Богославский, которые вышли из стен центра белорусской драматургии", — рассказал директор РТБД.

Полную версию беседы с директором Республиканского театра белорусской драматургии Владимиром Карачевским слушайте на радио Sputnik Беларусь.